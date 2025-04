Sve odluke usvojene jednoglasno

Podgorica, (MINA) – Skupština Atletskog saveza usvojila je danas izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prošlu i plan i program rada, sa finansijskim i planom realizacije težišnih zadataka za 2025. godinu.

Usvojen je i izvještaj Nadzornog odbora za 2024, kao Pravila i propozicije za organizovanje i sprovođenje takmičenja u 2025. godini.

Skupštini je prisustvovao 21 od ukupno 23 delegata.

Sve odluke na Skupštini usvojene su jednoglasno.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Dejan Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS