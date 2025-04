Božović: UCG svetionik u moru brzih i plitkih signala

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) je svetionik u moru brzih i plitkih signala i zato ne želi da bude najglasniji, već najsmisleniji, a društvo se popravlja sistematično i posvećeno u učionicama, a ne dnevno-političkim i medijskim trikovima za jednokratnu upotrebu.

To je poručio rektor Vladimir Božović na ceremoniji povodom Dana Univerziteta i 51 godine rada najstarije visokoškolske institucije u Crnoj Gori.

Na svečanosti su, kako je saopšteno iz UCG, dodijeljena posebna priznanja profesorima Univerziteta koji su se našli među dva odsto najcitiranijih naučnika u svijetu, prema prestižnoj Stanford listi, a promovisano je i 26 novih doktora nauka i uručene plakete za pet najboljih studenata.

Božović je kazao da danas slave ono što Univerzitet najdublje određuje, znanje koje se stvara i predaje.

On je rekao da u saradnji sa najuspješnijim crnogorskim privrednicima Univerzitet postavlja novu paradigmu, ne samo podrške, već i povjerenja.

„Dokument koji je nedavno svečano potpisan nije puki ugovor, već manifest naše vjere u budućnost, vjere u mlade ljude, znanje, zajedničku izgradnju društva, koje svoje najbolje ne prepoznaje samo na svečanostima, već im otvara vrata i pruža podršku da postanu oslonac naše ekonomije, kulture i javnog života“, rekao je Božović.

Ove godine se, kako je istakao, prvi put dodjeljuju posebna priznanja naučnicima sa UCG, koji su, prema podacima Stanfordove baze podataka, svrstani među dva odsto najcitiranijih istraživača u svijetu.

„Ta činjenica nije samo profesionalno dostignuće. To je vrlo snažna poruka da se upornošću, integritetom i predanošću istini gradi naučna relevantnost koja prelazi granice zemlje i jezika”, naveo je Božović.

Prema njegovim riječima, to je i poruka da se glas sa Univerziteta itekako čuje u globalnom naučnom razgovoru.

„Oni su najbolji i najljepši dokaz da je moguće iz male zemlje, poput naše, biti na vrhu svijeta. To je snažan podsticaj za sve ljude u Crnoj Gori“, dodao je Božović.

Uloga Univerziteta, kako je rekao, nije da podigne ton, već da podigne nivo i u vremenu brzine odgovor ostaje isti – misliti sporo, ali temeljno i slobodno.

„I možda najvažnije – Univerzitet nije samo akademsko znanje, on je zajednica u kojoj neko otkriva prvu ljubav prema nauci, neko svoju ulogu u društvu, a neko i samog sebe”, rekao je Božović.

On je dodao da je ta zajednica jaka onoliko koliko je spremna da se preispituje, da prašta, uči, da stvara prostor za one koji dolaze.

„Zato na ovu 51. godišnjicu neka naše najdublje obećanje bude da ćemo i dalje graditi Univerzitet koji ima svoje pamćenje i poštovanje prema prethodnicima, ali i viziju – Univerzitet koji stoji kao svetionik u moru brzih i plitkih signala, Univerzitet koji ne želi da bude najglasniji, već najsmisleniji“, rekao je Božović.

