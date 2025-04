Vlada odobrila zaduživanje Crnogorske plovidbe kod Prve banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas dala saglasnost da se Crnogorska plovidba, koja je u državnom vlasništvu, zaduži kod Prve banke u cilju refinansiranja duga po overdraft kreditu.

Vlada je na sjednici 11. aprila razmotrila Informaciju o potrebi urgentnog rješavanja problema tekuće nelikvidnosti tog preduzeća i donijela zaključke, u skladu sa kojim su za 19. maj zakazane skupštine akcionara brodarskih kompanija.

Prva banka je, u međuvremenu, blokirala sve račune Crnogorske plovidbe zbog neizmirenog duga po overdraft kreditu u iznosu od oko 400 hiljada EUR.

„Imajući u vidu da Crnogorska plovidba, usljed blokade tekućih računa, nije u mogućnosti da servisira operativne troškove, kao i činjenicu da su svi ti problemi u poslovanju prijavljeni ITF-u, to je u narednim danima vrlo izvjesno zaustavljanje brodova u najbližoj luci, što posljedično indukuje enormno uvećane troškove“, navodi se u saopštenju.

Troškovi mogu eskalirati do te mjere da mogu ugroziti i vlasništvo Crnogorske plovidbe nad brodovima vrijednim između 15 i 20 miliona EUR.

„U cilju izbjegavanja takvog scenarija, Crnogorska plovidba mora u roku od odmah da odblokira račune, kako bi do kraja aprila isplatila dio zarada pomorcima i spriječila zaustavljanje brodova“, objasnili su iz Vlade.

Crnogorska plovidba je zbog toga aplicirala za refinansirajući kredit kod Prve banke, kojim bi izmirila dug po overdraft kreditu i odblokirala račune.

„Shodno informacijama od Prve banke, ovaj kredit bi se odobrio sa rokom otplate od tri godine i grejs periodom od tri mjeseca. Trenutno stanje duga na današnji dan iznosi 401,53 hiljade EUR, plus sudski troškovi, kao i pripadajuća zatezna kamata od dva odsto, koja na mjesečnom nivou iznosi 8,03 hiljade EUR“, navodi se u saopšenju.

Iz Vlade su dodali da taj kreditni aranžman nema implikacija na budžet Crne Gore.

Vlada je danas usvojila i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, čiji je cilj obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketinških aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta.

Iz Vlade je saopšteno da je cilj generisanje većih prihoda u turizmu, produženje turističke sezone i povećanje stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Program uključuje sedam mjera podrške i to organizovanju manifestacija/festivala, unapređenju ponude i podizanju kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, unapređenju kvaliteta turističke ponude i digitalizaciji, razvoju MICE turizma, organizaciji studijskih posjeta turoperatora i turističkih agencija, partnerstvu sa turoperatorima i turističkim agencijama u promociji Crne Gore kao turističke destinacije, kao i unapređenju organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima.

„Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva koje sprovodi Ministarstvo i Nacionalna turistička organizacija. Finansijska sredstva za realizaciju Programa projektovana su na iznos od 1,43 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo turizma zaduženo je da za realizaciju Programa iz sopstvenih sredstava opredijeli 550 hiljada EUR, a NTO 470 hiljada EUR, kao i 410,05 hiljada EUR za relizaciju mjere Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS