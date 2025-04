Postoje izazovi u praksi u oblasti intelektualne svojine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima dobar institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti intelektualne svojine, ali i dalje postoje značajni izazovi kada je riječ o praksi, ocijenjeno je na panelu koji je organizovan u susret Danu intelektualne svojine.

Panel i radionicu o perspektivama i izazovima u oblasti intelektualne svojine organizovali su Ministartsvo evropskih poslova i Naučno tehnološki park (NTP).

Događaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva, okupio predstavnike pregovaračke strukture, Vlade, privrede, akademske zajednice, privatnog sektora i start up kompanija, koji su razgovarali o aktuelnim pitanjima u ovoj oblasti i Poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine, koji je Crna Gora zatvorila krajem prošle godine.

Direktorica NTP, Valentina Radulović, kazala je da u vremenu u kojem se konkurentnost mjeri sposobnošću stvaranja i primjene znanja, intelektualna svojina postaje jedan od najznačajnijih resursa.

“Naš cilj nije samo pružanje podrške inovatorima, već i oblikovanje inovacionog ekosistema kroz promociju kulture zaštite ideja“, poručila je Radulović, naglasivši ulogu NTP-a kao mosta između akademske zajednice, privrede i donosilaca odluka.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, saopštila je da Crna Gora ima dugu tradiciju u oblasti intelektualne svojine, kao i da je kroz usklađivanje sa evropskim pravom i formiranje Koordinacionog tima za sprovođenje prava intelektualne svojine, stvoren stabilan pravni okvir za zaštitu kreativnog i inovacionog potencijala.

„Posvećenost institucija razvoju i daljem unaprjeđenju sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori jasno je prepoznata i od Evropske komisije (EK). Dakle, radi se o jednom od najnaprednijih poglavlja kada su u pitanju pregovori Crne Gore sa EU. To dokazuje i činjenica da je ovo poglavlje u decembru prošle godine privremeno zatvoreno“, navela je Vujović.

Panelisti su potvrdili značaj intelektualne svojine kao ključnog pokretača kreativnosti, inovacija i ekonomskog razvoja.

Direktor Sektora za obrazovanje u Privrednoj komori (PKCG), Mladen Perazić, poručio je da je institucionalni okvir u Crnoj Gori stabilan i usklađen sa evropskim zakonodavstvom, što je potvrđeno privremenim zatvranjem Poglavlja 7.

Prema njegovim riječima, ono što je ključno jeste da se ulože dodatni napori u edukaciji i podizanju svijesti o značaju intelektualne svojine i to od najranijih obrazovnih nivoa.

Panelisti su se saglasili da je potrebno unaprijediti edukaciju o intelektualnoj svojini, objasniti šta sve spada pod intelektualnu svojinu i kako se ona štiti, te približiti ove teme pravnicima, ali i umjetnicima, inženjerima i preduzetnicima.

Saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Balša Kašćelan, je naglasio je internet omogućio da komuniciramo u realnom vremenu s kraja na kraj svijeta, ali je istovremeno učinio krađu intelektualne svojine lakšom i dostupnijom nego ikada.

Direktorica Kancelarije za transfer tehnologija, Srna Sudar, kazala je da inovacija ne postoji dok ne postane opšteprihvaćena, a znanje i strateško razmišljanje su ključni u inovacionim procesima.

Panel je organizovan u okviru šire kampanje 28do28, koju Ministarstvo evropskih poslova sprovodi uz podršku EU kroz projekat EU4ME, sa ciljem da javnosti približi benefite zatvorenih pregovaračkih poglavlja, među kojima je i Poglavlje 7.

