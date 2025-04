Vučić: Srbija će i dalje argumentovano ukazivati na položaj Srba u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Srbija će i dalje iskreno i argumentovano ukazivati na položaj Srba u Crnoj Gori i zalagati se za njihova prava, identitet i kulturno nasljeđe, poručio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

On je na Fejsbuku /Facebook/ objavio da je danas primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Crne Gore u Srbiji Nebojše Đokovića i poželio mu dobrodošlicu i uspješan mandat.

„Uvjeren sam da ćemo zajedničkim naporima dodatno unaprijediti odnose između naših država, zasnovane na bliskim vezama naroda Srbije i Crne Gore“, naveo je Vučić.

On je kazao da su dobri odnosi dvije države ključni za stabilnost i budućnost čitavog regiona.

“Otvoreni smo za iskren dijalog o svim važnim pitanjima i spremni da produbljujemo saradnju u oblastima ekonomije, infrastrukture, energetike i evropskih integracija”, poručio je Vučić.

On je naveo da su zadovoljni uspostavljanjem direktnog platnog prometa, kao i obostranim interesovanjem za zajedničke projekte koji povezuju dvije zemlje.

„Srbija će i dalje iskreno i argumentovano ukazivati na položaj Srba u Crnoj Gori i zalagati se za njihova prava, identitet i kulturno nasljeđe“, poručio je Vučić.

Kako je naveo, dvije države, kroz saradnju, uzajamno poštovanje i viziju zajedničke evropske budućnosti, zajedno mogu da doprinose stabilnijem i prosperitetnijem Zapadnom Balkanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS