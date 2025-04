Najmanje 12 poginulih u napadima na Kijev, Tramp kritikovao Putina

Vašington, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp kritikovao je ruskog kolegu Vladimira Putina, nakon što je Rusija izvela smrtonosne napade na Kijev, i poručio mi da stane sa udarima.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 90 je povrijeđeno u Kijevu nakon što je Rusija tokom noći izvela jedan od najrazornijih vazdušnih napada na Ukrajinu u posljednjih nekoliko mjeseci, prenosi AP.

Tramp je osudio ruski napad u kratkoj objavi na društvenim mrežama upućenoj Putinu.

“Nijesam zadovoljan zbog ruskih udara na Kijev. To nije bilo neophodno i veoma je loš tajming. Vladimire, stani! Pet hiljada vojnika umire svake sedmice. Hajde da postignemo mirovni sporazum”, naveo je Tramp.

On je dan ranije oštro kritikovao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, optuživši ga da produžava rat time što odbija da se odrekne poluostrva Krim koje je Rusija pripojila 2014. godine.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Zelenski je puno puta rekao da priznavanje okupiranih teritorija kao ruskih nije opcija, odnosno da je to „crvena linija“ za Kijev.

Zelenski je danas napomenuo da je Ukrajina prije 44 dana pristala na američki predlog o prekidu vatre, kao prvi korak ka miru, ali da je Moskva nastavila sa napadima.

