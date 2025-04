Demokrate: Imamo bezbjednosni sektor koji se ne može kupiti ni ucijeniti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima bezbjednosni sektor koji se ne može kupiti, ucijeniti niti ućutkati, saopštili su iz Demokratske Crne Gore.

Iz Demokratske paritije socijalista (DPS) ranije su kazali da građani Crne Gore duže vrijeme žive u stanju hronične nesigurnosti, dok bezbjednosnim sektorom upravljaju nekompetentni i neuki kadrovi koji su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije pretvorili u svoj politički plijen.

„Građani Crne Gore mogu da odahnu, jer više nemaju bezbjednosni sektor kakav je godinama kreirao i kontrolisao DPS, sektor kojim su upravljali regionalni egzekutori, saradnici mafije, šefovi klanova i politički poslušnici poznati po najtežim krivičnim djelima“, kaže se u saopštenju Demokrata.

Oni su naveli da „danas imamo sektor koji se ne može niti kupiti, niti ucijeniti, niti ućutkati“.

„I to je ono što DPS najviše boli. Jer kada ne mogu da upravljaju sistemom, pokušavaju da ga oblate. Kada ne mogu da zaustave istinu, proizvode laž“, navodi se u saopštenju.

Iz Demokrata su kazali da je, kao i nebrojeno puta do sada, podvale DPS-a danas pred javnošću razbio vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, jasno, smireno i činjenicama.

„Upravo onako kako ih razbija istina, tiho, precizno i argumentovano. DPS nekog optužuje, a u njihovom mandatu ubijeno je 711 ljudi, a samo tokom posljednje njihove vlade, 96“, kaže se u saopštenju Demokrata.

Oni su dodali da za razliku od DPS-a, ne koriste žrtve za političku promociju.

„Ne štitimo osumnjičene egzekutore, izvršioce drugih krivičnih djela, kao što su oni godinama štitili Zvicera, Kašćelana, Medenicu, Kaluđerovića i Lazovića. Država im sudi. Država ih hapsi. I više nema nikog ko je iznad zakona“, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju Demokrata navodi se da od izbora novog menadžmenta Uprave policije, bezbjednosni sektor „napadaju osobe osumnjičene za teška ubistva, pokušaje ubistava, profesionalni egzekutori, šverceri, kriminalci i DPS“.

Oni su naveli da ta šestorka sada dijeli isti cilj.

„Da zaustave pravdu prije nego što stigne i do njih. Zato povišen ton jer im ovih dana ministri i direktor Uprave policije dijele masovne otkaze upravo policajcima koje su oni regrutovali za prenošenje poruka njihovim kriminalnim strukturama“, kaže se u saopštenju Demokrata.

Oni su naveli da zato danas u Crnoj Gori svi znaju da se „DPS bori za kriminal, a mi protiv njega“.

„I to je jedina istina. A, ovih dana će građani dodatno saznati kako se pljačkala kasa Uprave policije tokom turističke sezone i to baš kroz visoke partijske funkcionere DPS-a“, kaže se u saopštenju Demokrata.

