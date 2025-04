Crnogorske odbojkašice pobijedile Slovačku, na korak od EP

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu turnira druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice savladale su danas u Mariboru, u prvom kolu, selekciju Slovačke 3:0 (25:23, 26:24 i 25:16) i napravila prvi korak ka istorijskom plasmanu na Evropsko prvenstvo.

Najefikasnija u crnogorskoj reprezentaciji bila je Klara Đukić sa 12, Elena Jovanović dodala je deset, dok je Jana Mrdak upisala šest poena.

Po pet su osvojile Nađa Peković i Sofija Duletić, a jedan manje Bojana Krasnići.

U drugom kolu crnogorski tim, sjutra u 15 sati, igraće protiv Rumunije, a turnir će zaključiti duelom sa Slovenijom (17.30).

U slučaju pobjede u jednom od ta dva duela generacija igračica rođenih 2010. i mlađih, postala bi prva ženska crnogorska odbojkaška reprezentacija koja se plasirala na završnicu Evropskog prvenstva.

Po dvije selekcije iz pet grupa druge faze kvalifikacija, kao i najbolja trećeplasirana selekcija, igraće na šampionatu u Tirani i Prištini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS