U pucnjavi u Podgorici ranjena žena, napadač izvršio samoubistvo

Podgorica, (MINA) – Podgoričanka B.B. teško je ranjena u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Stara Varoš.

Iz Uprave policije kazali su da je B.B. nakon komšijske svađe ranio B.V. koji je potom izvršio samoubistvo.

Navodi se da su službenici policije u Podgorici postupali po prijavi građana da je večeras u ulici Spasa Nikolića broj 28, oko 20 sati jedna osoba upotrijebila vatreno oružje.

“Prilikom kojeg je oštećena B.B. zadobila povrede opasne po život, a da je događaju prethodila, kako se sumnja, komšijska svađa”, kaže se u saopštenju policije.

B.B. je, kako se navodi, prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći u Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore.

“Prema prvim saznanjima i raspoloživim informacijama, sumnja se da je B.B. povrede vatrenim oružjem nanio B.V. njen komšija iz gore navedenih razloga”, rekli su iz policije.

Oni su dodali da su, imajući u vidu da se radi o naoružanoj osobi odmah po saznanju, upućeni pripadnici više organizacionih cjelina Uprave policije radi neutralizacije prijetnje i stavljanja osobe pod kontrolu.

“Prilikom ulaska u prostorije pripadnici Uprave policije B.V. su zatekli bez znakova života, a sumnja se da je izvršio samoubistvo vješanjem”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u objektu pronađeno i vatreno oružje.

Navodi se da je sa događajem upoznato i nadležno Više državno tužilaštvo po čijem će se nalogu preduzimati dalje mjere i radnje.

