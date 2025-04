Grupa NVO: Istorijska odluka Vlade o obeštećenju porodica civilnih žrtava ratova

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlada o obeštećenju porodica civilnih žrtava ratova je od istorijskog značaja i veoma važna za suočavanje sa prošlošću.

To su saopštile nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava (CKP) i Udruženje “Štrpci – Protiv zaborava”.

Oni su pozdravili odluku Vlade da jednokratnim naknadama obezbijedi reparacije za porodice civilnih žrtava ratova ’90-ih, koje su, kako su rekli, ignorisane posljednje tri decenije.

U saopštenju koje je dostavila HRA navodi se da je Vlada opredijelila po 100 hiljada EUR za 16 porodica žrtava tragičnih događaja otmice putnika iz voza u Štrpcima, NATO bombardovanja u Murinu i Tuzima i deportacije izbjeglica iz Herceg Novog.

Kako se navodi, porodicama žrtava će ove godine biti isplaćeno po 50 hiljada EUR, i još po toliko 2026. godine.

Pojašnjava se da su naknade vezane za status civilne žrtve rata, koje su prepoznate izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti.

“Ova odluka je od istorijskog značaja, ima veliki značaj za suočavanje sa prošlošću i prihvatanje najboljih standarda obezbjeđivanja reparacija za žrtve teških kršenja ljudskih prava kao što su ratni zločini”, poručuje se u saopštenju.

Navodi se da za sada nije jasno zašto je Vlada izostavila porodice civilnih žrtava rata koje su stradale na Kosovu i u Bukovici.

“Nastavićemo da se zalažemo i za njihovo pravo na novčane naknade”, kaže se u saopštenju HRA, CKP i Udruženja “Štrpci – Protiv zaborava”.

Oni su dodali da ne zaboravljaju ni pravo na obeštećenje nevinih žrtava zločina u Kaluđerskom lazu.

Kako se navodi, članovi njihovih porodica nemaju crnogorsko državljanstvo, pa ni pravo na socijalni status u Crnoj Gori.

“Taj zločin zbog propusta u istrazi nije prepoznat kao ratni zločin, zbog čega su i svi tužbeni zahtjevi porodica za obeštećenje svojevremeno odbijeni kao zastarjeli, ali Crna Gora ima dug časti i prema tim žrtvama”, kaže se u saopštenju HRA, CKP i Udruženja “Štrpci – Protiv zaborava”.

Oni su naveli da su nadaju da će opredjeljenje Vlade da poštuje prava civilnih žrtava rata poslužiti kao primjer u regionu i šire, za donošenje sličnih odluka koje bi obuhvatile sve porodice žrtava ratnih zločina.

