Kordić: Svi da doprinesu otklanjanju potencijalnih izazova kako bi država bila spremna za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka turzima Simonida Koridć apelovala je na sve subjekte koji imaju uticaja na odvijanje turističke privrede da maksimalno doprinesu otklanjanju potencijalnih izazova, kako bi Crna Gora spremno dočekala povećani priliv turista i obezbijedila kvalitetnu sezonu.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, predsjedavala posebnoj sjednici Koordinacionog tijela za praćenje turističkih sezona.

Navodi se da je Kordić tom prilikom apelovala na sve subjekte koji imaju uticaja na odvijanje turističke privrede da maksimalno doprinesu otklanjanju potencijalnih izazova, kako bi Crna Gora spremno dočekala povećani priliv turista i obezbijedila kvalitetnu sezonu.

Navodi se da su predstavnici Ministarstva saobraćaja informisali prisutne da će dio bulevara Tivat–Budva, od aerodroma Tivat do skretanja za Bigovo, biti asfaltiran do početka sezone.

„Ostali radovi biće izvođeni u mjeri koja neće ugroziti tok turističke sezone, a ukoliko to ne bude moguće, biće privremeno obustavljeni. Takođe je najavljeno da će putni pravci Čevo–Cetinje i Nikšić–Kuside biti završeni do početka ljetnje sezone“, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je dogovoreno da se nastavi intenzivna komunikacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP), kako bi se razgovaralo o povećanju broja policijskih službenika tokom sezone, mogućnosti da se zabrani saobraćaj teretnim vozilima visoke tonaže tokom ljetnje sezone, odnosno da se ograniči samo tokom noćnih sati, te regulaciji pješačkog saobraćaja preko magistralnih puteva.

Iz Aerodroma Crne Gore je, kako se dodaje, saopšteno da se očekuje porast broja putnika, posebno na Aerodromu Tivat, gdje se prognozira rast čak 25 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Navodi se da je iz MUP-a istaknuto da je tokom marta zabilježen rast broja prelazaka državne granice 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što, kako se dodaje, dodatno potvrđuje pozitivne trendove uoči ljetnje turističke sezone.

