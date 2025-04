Dukić i Marković bez trke za medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković nijesu uspjeli da se plasiraju u trku za medalje na Grend slemu u francuskom Ieru.

Dukić je zauzeo 16, a Marković 34. mjesto, u konkurenciji 112 najboljih jedriličara planete.

Drugi dan dan takmičenja u finalnoj grupi bio je sa izuzetno slabim vjetrom i činilo se da jedrenja neće biti.

Organizator je, nakon nekoliko odgađanja, odličio da se jedri jedna regata, po izuzetno lošim uslovima.

U takvoj situaciji, Dukić i Marković se nijesu najbolje snašli, pa su ostali bez prilike da se bore za medalju.

Za medalju u Ieru boriće se Nikola Holidej (Hong Kong), Duko Bos (Holandija), Tomas Sanders (Novi Zeland), Dimitri Peroni (Italija), Atilo Borio (Italija), Fransisko Rigonat (Argentina), Džonatan Vadnai (Mađarska), Filip Jurišić (Hrvatska), Evan Mekmahon (Irska) i Kristofer Sorlie (Norveška).

