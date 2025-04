DPS: Bezbjednosnim sektorom upravljaju nekompetentni i neuki kadrovi

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore duže vrijeme žive u stanju hronične nesigurnosti, dok bezbjednosnim sektorom upravljaju nekompetentni i neuki kadrovi koji su Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Upravu policije pretvorili u svoj politički plijen, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U toj partiji smatraju da su građani s pravom zabrinuti za vlastitu sigurnost.

“Sve što se desilo u nekoliko posljednjih dana – kada su državni organi sinhronizovano i u sprezi učestvovali u zataškavanju najtežih krivičnih djela, još jedna je potvrda da Crna Gora više nema bezbjednosni sektor i da su građani sa pravom zabrinuti za vlastitu sigurnost”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da je prvi slučaj koji je potresao javnost bio ranjavanje dvije osobe u centru Glavnog grada, u kojem je pripadnik obezbjeđenja predsjednika Skupštine, koji je, kako se dodaje, to djelo počinio uz neovlašćeno korišćenje službenog automobila.

“Ubrzo potom javnost je svjedočila javnom zataškavanju čitavog slučaja – od okolnosti da nije izvršen uviđaj, te da nijesu uopšte izuzeti dokazi sa mjesta zločina sve sa ciljem da izjave oštećenih bude jedino što tereti Mandića u konkretnom slučaju”, rekli su iz DPS-a.

Oni su dodali da su građani imali prilike da prethodnih dana čitaju kakav obrt u izjavama oštećenih se desio i da “svjedoče nesvakidašnjoj drskosti i vrijeđanju zdravog razuma”.

Sve to, kako su naveli iz DPS-a, moguće je jer Crna Gora nema nezavisno i nepristrasno državno tužilaštvo koje je, kako su naveli, po službenoj dužnosti, moralo da otvori istragu ovim povodom kako bi se utvrdili i procesuirali svi koji učestvuju u ovoj sramotnoj tiradi.

“Novi skandal se potom desio juče kada su MUP i Uprava policije, u sprezi sa poslušnim medijima koji se inače izdaju kao veliki borci za pravdu, zajedno zataškavali da je na Cetinju, u nastavku rata kriminalnih klanova, stradala nedužna osoba i to na način što su egzekutori, inače strani državljani sa debelim dosijeima, mjesecima boravili u gradu pripremajući zločin i to sve nakon nezapamćene tragedije koja je u januaru potresla Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da zbog svega navedenog građani Crne Gore već duže vrijeme žive u stanju hronične nesigurnosti, “dok bezbjednosnim sektorom upravljaju politički diletanti – nekompetentni i neuki kadrovi koji su MUP i Upravu policije pretvorili u svoj politički plijen”.

“Umjesto da štite građane, oni štite sopstvene pozicije, po svaku cijenu što iznova i iznova dovodi do gubitka nevinih ljudskih života”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS