Gojković u polufinalu turnira u Briselu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasiral se u polufinale prestižnog turnira u Briselu.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedila domaću takmičarku Saru Renders, jednoglasnom odlukom sudija.

Članica Budve dominirala je tokom čitavog meča, a početkom treće runde je serijom preciznih udaraca primorala sudiju da broji Belgijanki.

Rivalka crnogorskoj reprezentativki u polufinalu biće bokserka sa Kosova Donjeta Sadiku, koja je na startu bila bolja od Indijke Sanju Sanju.

Drugi crnogorski predstavnik na turniru u Briselu Tomislav Đinović bio je slobodan na startu turnira.

Član BK Zlatičanin u polufinalu kategorije do 60 kilograma boriće se protiv pobjednika četvrtfinalnog duela između Australijanca Džeka Karlsona i reprezentativca Srbije Stefana Camovića.

Turnir u Belgiji okupio je vrhunske bokserke i boksere iz 12 država svijeta – Francuske, Australije, Italije, Poljske, Indije, Srbije, Turske, Holandije, Švajcarske, Kosova, Crne Gore i Belgije.

Sa crnogorskim bokserima u Belgiji je selektor reprezentacije Nikola Ružić.

