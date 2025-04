Stabilnost i obnova u menadžmentu OTP Banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na inicijativu Sándora Csányija, Odbor direktora OTP Bank Plc. donio je odluku o razdvajanju funkcija predsjednika i izvršnog direktora (CEO) OTP banke.

Kako je saopšteno iz OTP bank Plc, nakon 33 godine obavljanja obje funkcije, Sándor Csányi će nastaviti da obavlja funkciju predsjednika Odbora direktora OTP Banke, dok će Péter Csányi, zamjenik izvršnog direktora i direktor Digitalne divizije OTP Banke, kao i član Odbora direktora, preuzeti ulogu izvršnog direktora.

Od maja, poziciju direktora Digitalne divizije OTP Banke preuzeće András Sebők, bivši partner u kompaniji McKinsey & Company.

Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara OTP Banke, održanoj 25. aprila, Sándor Csányi je, kako se navodi, zvanično informisao akcionare da je, na njegovu inicijativu, Odbor direktora odlučio da razdvoji funkcije predsjednika i izvršnog direktora OTP Bank Plc., s početkom važenja od 1. maja.

Dodaje se da će kao predsjednik Odbora direktora, Sándor Csányi i dalje biti odgovoran za strateški pravac OTP Grupe, uključujući definisanje strategije rasta i razvoja, i nadgledanje imenovanja i razrješenja članova menadžmenta i rukovodilaca kćerki banaka.

Navodi se da će Péter Csányi, zamjenik izvršnog direktora Digitalne divizije OTP Banke i član Odbora direktora banke, preuzeti funkciju izvršnog direktora od 1. maja 2025, uz saglasnost Narodne banke Mađarske.

Péter Csányi se pridružio OTP Banci 2016. godine kao direktor Direkcije za digitalnu prodaju i razvoj. U periodu od 2019. do 2021. godine upravljao je agilnim razvojem i operacijama.

“Od marta 2021. obavlja funkciju zamjenika izvršnog direktora i direktora Digitalne divizije OTP Banke, a od aprila iste godine i člana Odbora direktora banke”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da od 2020. godine predsjedava Nadzornim odborom OTP Banka u Hrvatskoj, član je Nadzornog odbora OTP Mobil Plc, član Odbora direktora kompanije za rizični kapital PortfoLion, predsjednik Radne grupe za digitalizaciju Mađarske bankarske asocijacije, član Mastercard European Advisory Board-a i potpredsjednik za digitalnu transformaciju Asocijacije digitalnih preduzeća.

Navodi se da je Péter Csányi 2006. godine diplomirao ekonomiju na City University of London, potom je 2007. godine stekao Master iz finansija na IE Business School u Madridu, a 2015. godine i MBA diplomu na Kellogg School of Management.

Profesionalnu karijeru je, kako je saopšteno, započeo 2006. godine u Merrill Lynch-u u Londonu.

Od 2007. do 2011. radio je kao analitičar, a zatim i kao finansijski savjetnik za korporativne finansije u Deutsche Bank u Londonu.

U periodu 2011–2016. bio je viši konsultant u McKinsey & Company Inc, fokusirajući se na projekte u bankarskom sektoru.

„Velika mi je čast što preuzimam funkciju izvršnog direktora OTP Banke. Ovo podiže već dokazani sistem na viši institucionalni nivo, jer sam od 2023. godine, kao predsjednik Izvršnog upravnog odbora OTP Banke, koordinisao značajan dio odluka koje se odnose na svakodnevno poslovanje. Očekujem da ću kao izvršni direktor moći dodatno da doprinesem bržem i kvalitetnijem donošenju odluka za efikasno poslovanje, jer će razdvajanje operativnog i strateškog upravljanja omogućiti bolji fokus menadžmenta,“ kazao je Péter Csányi na skupštini OTP Banke povodom imenovanja.

Sándor Csányi je, kako se dodaje, vodio OTP Banku kao izvršni direktor od 1992. godine.

“Pod njegovim rukovodstvom, OTP Grupa je ostvarila izvanredne rezultate širom Centralne i Istočne Evrope. Tržišna kapitalizacija OTP-a je porasla više od 200 puta, a kompanija je postigla neuporedivu međunarodnu ekspanziju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da danas OTP Grupa opslužuje 17 miliona klijenata u 11 zemalja i zapošljava 40 hiljada ljudi.

Dodaje se da ukupna aktiva grupe prelazi 100 milijardi EUR, profitabilnost je izvanredna, dok je stabilnost grupe među najboljima u Evropi.

Uspjeh njegovog 33-godišnjeg liderstva, kako je saopšteno, najbolje ilustruje pozicioniranje OTP Banke kao četvrte najotpornije banke u Evropi prema najnovijem stres testu Evropskog bankarskog regulatora, a OTP je zauzeo i prvo mjesto u Evropi na listi S&P Global Market Intelligence za finansijsku efikasnost u 2024. godini, prema objektivnim pokazateljima.

„Nastaviću da vodim aktivnu strategiju OTP-a u narednim godinama kao predsjednik Odbora direktora. Vidim veliki potencijal za dalji rast putem akvizicija i unapređenja digitalnih i tradicionalnih tehnologija kako bismo povećali efikasnost, a o smjeru tih aktivnosti će i dalje odlučivati Odbor direktora. U proteklih devet godina, pod vođstvom Pétera Csányija, OTP Banka je značajno ojačala svoju digitalnu poziciju, a tokom posljednjih godinu i po dana, kao predsjednik Operativnog upravnog odbora banke, pokazao je sposobnost da stabilno upravlja poslovanjem OTP Grupe u izazovnim okolnostima,” rekao je Sándor Csányi prilikom obraćanja akcionarima OTP banke.

Navodi se da András Sebők, koji će od maja preuzeti funkciju direktora Digitalne divizije, dolazi iz McKinsey-a i donosi značajno menadžersko znanje i snažnu IT pozadinu, uz 14 godina bankarskog i osam godina konsultantskog iskustva.

U saopštenju se navodi da je mađarski premijer Viktor Orbán prisustvovao skupštini OTP Bank Plc, gdje je pohvalio dostignuća Sándora Csányija koji se povlači sa pozicije izvršnog direktora, i prvi čestitao Péteru Csányiju na imenovanju.

