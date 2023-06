Ugovor obnovljen a Vlada ignoriše ugovorne obaveze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada odlukom o raspisivanju javnog poziva za izbor agenta za registraciju .me domena ignoriše ugovorne obaveze, što narušava njen kredibilitet u sprovođenju vladavine prava, smatraju u američkim kompanijama GoDaddy.com LLC i Identity Digital, osnivačima doMEn-a koji upravlja registrom .me.

Potpredsjednik za pitanja vlade i industrije u američkoj kompaniji GoDaddy.com LLC, James Bladel i generalni savjetnik i sekretar u Identity Digital, Alvaro Alvarez, kazali su da ih je iznenadila najava Vlade, pogotovo što su preko medija saznali za prekid pregovora, a nijesu im direktno saopšteni.

„Vlada ignoriše svoje ugovorne obaveze, što narušava njen kredibilitet u pogledu sprovođenja vladavine prava. Pažljivo smo proučili Ugovor i sigurni smo da je ugovor obnovljen u skladu sa članom 8.1. koji reguliše procedure obnove Ugovora“, rekli su Bladel i Alvarez u intervjuu agenciji Mina-business.

Po ugovoru doMEn, kao agent za registraciju, mora, kako su dodali, dostaviti Vladi obavještenje o svojoj namjeri da produži ugovor najranije 12 mjeseci, a najkasnije šest mjeseci prije isteka roka važenja ugovora.

„Kako je datum isteka ugovora bio 31. mart, mi smo otvoreno i pismeno izrazili svoju namjeru premijeru u maju prošle godine koristeći AmCham-ov događaj „Otvoreno sa premijerom“. Nakon prijema tog obavještenja, u ugovoru se navodi da ukoliko Vlada ne dostavi Agentu izjavu o mogućnosti i uslovima produženja ugovora sa Agentom za registraciju u roku od tri mjeseca od dostavljanja ovog obavještenja o namjeri produženja ugovora, ugovor se produžava pod istim uslovima“, precizirali su Bladel i Alvarez.

Oni su kazali da nikada nijesu dobili odgovor na obavještenje koje su dostavili Vladi u maju prošle godine. Shodno tome, nastavljaju sa radom i razvojem .me domena prema uslovima sada produženog ugovora, a njihovi pravni timovi su pokrenuli postupke za ostvarivanje njihovih prava iz Ugovora.

Bladel i Alvarez su na pitanje kakve su pozicije te kompanije bile u pregovorima sa Vladom Crne Gore, odgovorili da je to specijalizovana industrija, koja ima svoje troškove i investicione zahtjeve kao i svaki posao.

„Nakon izostanka odgovora na naše obavještenje, Vlada Crne Gore se obratila doMEnu, tražeći neopravdano i bez prethodne analize da im obezbijedimo povećanje prihoda od minimalno 50 odsto umjesto dosadašnjih 33 odsto. Iako uvijek uvažavamo naše partnere, bili smo veoma razočarani što je Vladin zahtjev zasnovan na principu uzmi ili ostavi, ne uzimajući u obzir činjenicu da je Ugovor obnovljen i ne prepoznajući veliki napredak koji smo postigli u partnerstvu sa njima i za crnogorsku zajednicu u ovih preko 15 godina“, saopštili su Bladel i Alvarez.

Oni smatraju da Vladin zahtjev nije razuman i da odražava antagonistički odnos prema investitorima, kao i nerazumijevanje realnosti poslovanja, pogotovo što već sada skoro 50 odsto prihoda obezbjeđuju Vladi kroz naknadu od poslovanja i poreze i doprinose.

Bladel i Alvarez su na pitanje mogu li uporediti ovu saradnju sa drugim primjerom iz svijeta, odgovorili da imaju veoma dobre odnose sa drugim ccTLD menadžerima širom svijeta.

“Dovoljno je reći da smo veoma razočarani što Vlada Crne Gore na ovaj način predstavlja svoju zajednicu. To nije ponašanje u skladu sa onim što smo vidjeli u drugim zemljama, posebno u Evropskoj uniji. Nikada ne bismo očekivali da će napredna, orijentisana na rast i sofisticirana zemlja poput Crne Gore tolerisati ovakvo ponašanje”, ocijenili su Bladel i Alvarez.

Kompanija doMEn koja upravlja registrom .me osnovana je kao partnerstvo crnogorskih i američkih osnivača. Osnivači kompanije doMEn-a su američke kompanije Identity Digital, tada Afilias, i GoDaddy.com LLC, dvije najrespektabilnije kompanije u industriji. Njihovi zaposleni su, kako su kazali, priznati lideri u svijetu tehnologije i poslovanja i autori više patenata, standarda i smjernica koji su priznati i prihvaćeni širom svijeta. U velikoj mjeri zahvaljujući ovom dugogodišnjem partnerstvu, .me domen je uvijek na izvoru novih tehnologija i među vodećim proširenjima kada je u pitanju njihova implementacija.

“Kompanija doMEN je danas međunarodno priznati brend, a u Crnoj Gori pouzdan partner crnogorske IT zajednice. Veoma smo ponosni na ono što smo dali crnogorskoj IT zajednici i crnogorskom društvu u ovih 15 godina. Nećemo biti neskromni ako kažemo da je globalno iskustvo osnivača, stručnost i entuzijazam naših lokalnih partnera umnogome doprinio razvoju IT ekonomije u Crnoj Gori“, naveli su Bladel i Alvarez.

Oni su rekli da je njihovo partnerstvo sa Facebook-om ubrzalo i angažovanje i korišćenje .me domena. Takođe .me domen je partner mnogim ključnim međunarodnim tehnološkim organizacijama.

„Kao rezultat naših inicijativa, Crna Gora je postala cijenjeni dio regionalne i evropske scene informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT). Takođe, zbog našeg društvenog odgovornog poslovanja, crnogorska zajednica redovno učestvuje u trendovima i prilikama u ICT svijetu kroz projekte poput Spark.Me konferencija i Škole programiranja“, podsjetili su Bladel i Alvarez.

Oni su, govoreći o iskustvima i saradnji sa Vladom i kompanijom doMEn, kazali da njihove kompanije kroz slična partnerstva posluju širom svijeta, ali primjer koji su dali u Crnoj Gori je jedinstven po svojoj prepoznatljivosti i rezultatima.

„Crna Gora je u proteklih 15 godina od ovog partnerstva doživjela velike materijalne i nematerijalne koristi. Više od 40 miliona EUR uplaćeno je u državni budžet kao naknada za obavljanje ovog posla i po osnovu raznih poreza i doprinosa, što čini približno polovinu svih prihoda doMEna“, saopštili su Bladel i Alvarez, navodeći da kompanija ima operativne troškove, a da Vlada nema ulaganja i troškova.

Radeći zajedno sa Vladom, podržali su i razvili .me domen u svjetski brend i primjer koji slijede drugi u industriji domena. Sa 99 odsto domena registrovanih van Crne Gore, .me domen je ključni izvoz za Crnu Goru i ne opterećuje Vladu bilo kakvim troškovima ili logističkim opterećenjem. Takođe, kompanija mnogo ulaže u marketing kako bi održala potražnju za domenom, što je od suštinskog značaja za njen globalni uspjeh, a troškove i rizike u vezi s tim snosi u potpunosti doMEn.

Bladel i Alvarez su, na pitanje ukoliko odluka Vlade Crne Gore bude potencijalno sprovedena, kako bi se to odrazilo na funkcionisanje sistema zakupa .me domena, odgovorili da bi bili razočarani jer im je ugovor očigledno obnovljen.

“Želimo da nastavimo da podržavamo .me domen kao globalni resurs i da ostanemo vrijedan partner Vladi”, poručili su Bladel i Alvarez.

Na pitanje kako bi eventualna promjena agenta za registraciju domena .me uticala na svjetske kompanije i IT gigante, poput Facebook-a i Google-a, Bladel i Alvarez su odgovorili da su uvjereni da će Vlada, posebno shvatiti da je Ugovor već obnovljen.

„Svaka potencijalna suprotna situacija šalje veoma lošu poruku globalnoj IT industriji, da je Crna Gora kao atraktivna IT destinacija za kompanije i digitalne nomade nestabilna za ulaganja. IT industrija zahtijeva stabilno i podržavajuće okruženje. Uložili smo mnogo, finansijski i na druge načine, u Crnu Goru da promovišemo .me domen i doMEn kao digitalnu imovinu i brend Crne Gore. Uspostavili smo partnerstva sa najistaknutijim svjetskim online kompanijama kao što su Meta (Facebook) i Google. Zahvaljujući našoj globalnoj reputaciji, .me je postao široko prihvaćen kao pouzdan, globalno prepoznatljiv i siguran i stoga je često prvi domenski izbor za start up-ove“, naveli su Bladel i Alvarez.

Oni su kazali da kompanije koje su danas prepoznati kao ‘unicorns’, odnosno start up-i vrijedni preko milijardu USD, koriste .me kao svoj primarni domen.

„Neki sjajni primjeri uključuju id.me (identifikacija na internetu), ele.me (usluga dostave u Kini) i li.me (iznajmljivanje trotineta, skutera i bicikala). Pored start up kompanija, .me domene registruju i koriste veliki brendovi, a sa nekima od njih ostvarena je direktna saradnja i registrovano je više domena koji su u upotrebi. To su Meta (Facebook), PayPal i drugi“, precizirali su Bladel i Alvarez.

Oni su, govoreći o licenci za rad na kineskom tržištu koju su dobili i ekonomskom značaju za Crnu Goru, kazali da su posebno ponosni na taj segment njihovog rada, jer se radi o jako zahtjevnom procesu koji traje već nekoliko godina.

„Nakon nekoliko godina i značajnog ulaganja i truda, doMEn je dobio licencu rada na tom tržištu prošle godine, a vraćanje na ovo tržište bi nam donijelo 50 hiljada novih domena sa finansijskim efektom od 600 hiljada godišnje. Bilo koja promjena pravnih ili tehničkih operacija domena .me bi vjerovatno zahtijevala ponovni početak tog procesa. Svako dalje ulaganje na kinesko tržište bi tada u najboljem slučaju bilo značajno odloženo”, smatraju Bladel i Alvarez.

Oni su na pitanje šta će se desiti sa brendom doMEn, koji sada predstavlja digitalno dobro Crne Gore, ukoliko Vlada realizuje odluku i izabere novu kompaniju, odgovorili da brend doMEn predstavlja inovaciju, saradnju i stabilnost.

“To je jedna od najuspješnih priča Crne Gore i uvjereni smo da može donijeti još više Crnoj Gori u godinama koje dolaze. Zajedno sa našim stručnim lokalnim partnerima u Crnoj Gori napravili smo značajna i dugogodišnja ulaganja kako bismo .me domen, i sam doMEn, učinili globalno prepoznatljivim brendovima. Ponosni smo na ono što smo postigli u razvoju IT u Crnoj Gori”, rekli su Bladel i Alvarez.

Oni su rekli da se nadaju da će Vlada cijeniti da svaka indikacija da njihov ugovor nije obnovljen, uključujući objavljivanje javnog poziva, urušava napredak koji je crnogorska zajednica postigla da se uspostavi kao sigurno i sofisticirano mjesto za investiranje.

“Svakako, ako javni poziv bude objavljen u takvoj žurbi, biće narušen ugled Crne Gore u globalnoj IT zajednici i unijeće strah od nestabilnosti za crnogorske investicije. Mislimo da ovo nije dobra poruka za potencijalne investitore, kako strane, tako i domaće”, kazali su Bladel i Alvarez.

Oni su, govoreći o očekivanjima od nove crnogorske vlade, rekli da su ona usmjerena ka punom poštovanju vladavine prava, prije svega, ugovornih odnosa i poboljšanja ambijenta za ulaganja u IT industriju.

“Ovo je neophodan element za podsticanje kontinuiranog rasta crnogorske industrije i održavanje povjerenja stranih investitora. Obnovljeni ugovor vidimo kao period u kojem vlada treba da se posveti stvaranju pravnog okvira sličnog onom koji postoji u EU, kako bi pravni okvir opisao ono što smo već uspostavili u praksi zahvaljujući činjenici da su platforme koje koriste partneri u potpunosti u skladu sa preporukama koje je na globalnom nivou propisao ICANN i na nivou EU koje regulišu direktive, kao i one koje tek treba da budu usvojene”, rekli su Bladel i Alvarez.

U kompaniji doMEn, kao i u kompanijama koje su osnovale doMEn, kako su naveli, postoje stručna znanja koja do sada nijesu korišćena na pravi način u cilju prilagođavanja kako zakonskog okvira, tako i formiranja tima unutar vlade sa neophodnim znanjima i vještinama za donošenje važnih i ispravnih odluka.

“Ovo se posebno odnosi na donošenje propisa koji se donose na nivou velikih tržišta, poput kineskog, evropskog ili američkog. Ono što nas očekuje u narednim godinama je primjena NIS2 i CER direktiva, gdje možemo pomoći stručnim znanjem i iskustvom. U tom smislu, mi smo kritičan resurs za crnogorsku vladu, izvor znanja i iskustva, i nadamo se da ćemo ga koristiti na način koji odaje počast, posvećenost i ulaganje u crnogorsku zajednicu”, zaključili su Bladel i Alvarez.

