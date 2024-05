Milatović: Još odlučnije raditi na zadacima na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi na prekretnici u pregovaračkom procesu, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i poručio da očekuje da će svi politički i društveni činioci još odlučnije ispunjavati zadatke koji vode ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine.

On je, na prijemu koji je povodom Dana Evrope organizovala Delegacija EU u Crnoj Gori, kazao da aktuelni trenutak predstavlja prekretnicu u pregovaračkom procesu.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da 9. maj, kao dan kada su postavljeni temelji EU, predstavlja simbol jedinstva, mira i solidarnosti među evropskim narodima.

“On je istakao da se u postulatima demokratije i vladavine prava na kojima je izgrađena EU, nalaze i njegovi motivi za ulazak u politiku i težnja da Crna Gora, kao zemlja koja baštini ove vrijednosti i koja je najdalje odmakla u pregovorima, ubrzo postane punopravna članica evropske porodice”, kaže se u saopštenju.

Milatović je ukazao da je integracioni proces Crne Gore put ka jačanju institucija, učvršćivanju demokratskih principa i uspostavljanju vladavine prava.

Kako je dodao, posvećenost dostizanja boljeg života svih građana Crne Gore čini suštinu njegovog političkog djelovanja.

Milatović je podsjetio da su u prethodnom periodu preduzeti značajni koraci u oblasti suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, što je doprinijelo tome da se Crna Gora nalazi na pragu ispunjavanja privremenih mjerila u oblasti vladavine prava.

“On je naveo je da uprkos suočavanju sa unutrašnjim izazovima, pogledi svih društvenih aktera moraju ostati iskreno usmjereni ka evropskom horizontu, na šta obavezuje kontinuirano visoka podrška građana našem evropskom putu”, navodi se u saopštenju.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da Dan Evrope slave u novoj zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), koja simbolizuje bogatstvo crnogorske umjetnosti i moć obrazovanja.

Ona je kazala da je, od kada radi u Crnoj Gori, najviše uživala u ovakvim večerima, u kojima su okruženi talentom i očekivanjem budućih uspjeha.

Popa je istakla da je ovo posljednji Dan Evrope koji proslavlja kao ambasadorka EU u Crnoj Gori, navodeći da će tu biti još nekoliko mjeseci.

Ona je zahvalila svom timu u Delegaciji EU i Evropskoj kući.

“Hvala vam na vašem profesionalizmu, podršci i mudrim savjetima. Saradnju sa vama ću uvjek pamtiti”, rekla je Popa.

Kako je kazala, veliku zahvalnosti duguje i svim divnim ljudima koji su je obasipali pažnjom i gostoprimstvom na svim posjetama širom Crne Gore.

“Dozvolite da zahvalim i svima vama, prisutnim večeras, našim najbližim partnerima i prijateljima – državnim zvaničnicima, vladi i opoziciji, aktuelnim i ranijim liderima, mojim kolegama diplomatama, predstavnicima civilnog društva i medija”, rekla je Popa.

Ona je zahvalila na partnerstvu, posvećenosti i vjeri u blisku evropsku budućnost Crne Gore.

“Iako večeras možda ne izgleda tako, rad na procesu pristupanja EU nije uvjek glamurozan posao. Radi se puno, problemi su kompleksni, rokovi kratki, a potrebno je i puno strpljenja”, istakla je Popa.

Ona je naglasila da se ne smije zaboraviti koliko je taj rad presudan za izgradnju pravednijeg i naprednijeg društva – koje će svojim talentovanim mladim ljudima omogućiti da rastu, uče i nižu uspjehe u ujedinjenoj Evropi.

Popa je zaključila da je izbor crnogorskih građana jasan i da je vrijeme čekanja prošlo.

“Sada je vrijeme za rad i uspjehe”, poručila je Popa.

