Spajić: Prosječna zarada hiljadu EUR do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna zarada u Crnoj Gori će biti hiljadu EUR do kraja ove godine, najavio je premijer Milojko Spajić.

„Kao što smo rekli i kao što smo obećali, to će se desiti“, rekao je Spajić u Skupštini odgovarajući na pitanje šefa poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD), Borisa Mugoše.

Mugošu je zanimalo da li će tokom ove godine i na koji način biti ispunjeno jedno od Spajićevih ključnih obećanja, koje je iskazano i kroz kalkulator obračuna neto zarada na sajtu Pokreta Evropa sad – povećanje neto zarada svih zaposlenih u Crnoj Gori oko 25 odsto.

Mugoša tvrdi da ne postoji drugi način da se povećaju, po obećanju Spajića, sve neto zarade svih zaposlenih u Crnoj Gori 25 odsto, bez eliminisanja doprinosa na penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Spajić je naveo da je Crna Gora imala najveći fiskalni deficit u Evropi 2020. godine.

„To je bio najveći pljas koji je Crna Gora doživjela u 2020. godine. To nije bio paf-paf nego pljas-pljas i dabogda se nikad ne vratili u pljas-pljas vremena. Dosta nam je tih ekonomskih politika. Nama treba paf-paf“, poručio je Spajić.

On je kazao i da će do ulaska u Evropsku uniju (EU), Crna Gora preteći Hrvatsku i biti naprednija ekonomski od nje.

Spajić je podsjetio da je održana fiskalna disciplina i smanjen udio duga u bruto domaćem proizvodu (BDP).

„Mi smo zatekli skoro pa praznu kasu od 50 miliona EUR, sa mjesečnim deficitom od 40 miliona EUR. Mi smo tada izvukli državu na zelenu granu“, naveo je Spajić.

On je, govoreći o gradnji dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, kazao da se Vlada zalagala da se šro ranije krene u realizaciju tog projekta.

On je, u odgovoru na poslaničko pitanje poslanice Pokreta Evropa sad, Dragane Vučević, rekao da je bitna putna infrastruktura da bi se spriječio odlazak ljudi.

„Ta dionica otvara čitav vasojevićki kraj i sjeveroistok ka centralno i južnom dijelu. Niko nije vjerovao kada smo rekli da će pretkvalifikacioni tender biti raspisan a to se desilo dva sata nakon naše konferencije za novinare“, saopštio je Spajić.

On je naveo da ne zavise svi rokovi samo od njih, ali da se nadaju da će ovog ljeta biti završene mnoge procedure.

„Što se nas tiče, imamo Upravu za nekretnine koja radi sve da se eksproprijacija radi u rekordnom roku i u budžetu imamo 90 miliona opredijeljenih za to“, rekao je Spajić.

On je kazao da je čuo u Skupštini da će auto-put biti urađen “paf-paf”.

„Od 50 koraka za auto-put u Crnoj Gori, vi ste kolege iz Građanskog pokreta URA uradili nula. Mi smo za pola godine uradili sedam koraka. Imamo idejna rješenja“, saopštio je Spajić.

On je dodao da snovi postaju realnost i putevi će biti završeni za pet-šest godina.

