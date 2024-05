Spajić: Nema političke nestabilnosti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nema političke nestabilnosti, poručio je premijer Milojko Spajić i dodao da stabilnost postoji zahvaljujući rezultatima i građanima koji podržavaju evropski put.

Spajić je to kazao u intervjuu Televeziji Crne Gore, upitan kako komentariše navode Demokratske narodne partije (DNP) da glasanje o rezoluciji o Srebrenici nanosi nepopravljivu štetu srpskom i crnogorskom narodu u Crnoj Gori, uvodeći državu u društevno političku nestabilnost i dodatnu polarizaciju.

“Imamo veliki stepen političke stabilnosti zahvaljujući rezultatima i viziji i građanima koji podržavaju EU put”, rekao je Spajić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, u DNP-u su ljudi koji su predstavnici Srba i saosjećaju sa njima.

“Ne strahujem od političke nestabilnosti i moramo da se uozbiljimo”, istakao je Spajić.

On je naglasio da je Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) previsoka cijena za bilo kakve unilateralne poteze.

Kako je rekao, nikada nije slagao međunarodne partnere i zato ima kredibilitet kod njih.

“Do kraja ćemo da izgaramo za IBAR”, istakao je Spajić.

Na pitanje da li će Crna Gora, ako se ne usvoje amandmani, glasati za Rezoluciju o Srebenici, on je rekao da Crna Gora pokušava da bude konstruktivna.

“Nećemo promijeniti ništa šta god da uradimo ali naš potez je napravio efekta jer velike države razgovaraju na tu temu”; naveo je Spajić.

Prema njegovim riječima, amandmani su blagotvorni i pokušavaju da objasne zapadnim silama da Rusiji omogućavaju da se prikaže kao zaštitnik Srba na Balkanu.

“Ovim amandmanima izbijamo iz ruku adute geoplitičkim igračima ako žele da naprave haos”, kazao je Spajić.

On je rekao da rezolucijom o genocidu u Srebrenici zatvaraju priču još od 2009. godine i da je stav po tom pitanju isti i danas.

Govoreći o rekonstrukciji Vlade, Spajić je rekao da to ostaje nakon dobijanja IBAR-a.

“Jako je bitno da se proširenje Vade desi i relaksacija ministarstva koji su pod pritiskom”, rekao je Spajić.

On je najavio da će poslije pola godine uraditi internu evaluaciju da vide gdje “škripi u Vladi”.

“Napraviti efikasniju Vladu, proširiti je, a političke predstavnike etičkih grupa pojačati i ja podržavam takve inicijative”, naveo je Spajić.

On smatra da nema mimiolaženja, a naročito ne velikih.

“Potpisali smo koalicioni sporazum koji je njemačkog tipa. Mandić (Andrija) nije blokirao odluke i nijesmo imali probleme što se tiče kredibilnog članstva u NATO i dobrosusjedske saradnje”, istakao je Spajić.

Na pitanje kakve su reakcije iz Brisela na hapšenja u Crnoj Gori, Spajić je kazao kako navode da je sistem profunkcionisao.

“Hapšenja su jedan od znakova da je sistem funkcioniše. Evropska unija (EU) ne želi da se politički obračunavamo sa bilo kim. Samo želimo svi da pomognemo da se rasvijetle slučajevi i to Evropska komisija (EK) cijeni”, smatra Spajić.

On je građanima čestitao Dan Evrope i istakao da je taj datum bitan jer Crna Gora baštini antifašističku tradiciju kao malo koja država u Evropi.

“Dan Evrope je simboličan događaj koji nas usmjerava u pravom pravcu. Mi mo sledeća buduća članica EU, a to ne kažem ja, to je svima jasno i to kažu zvaničnici sa najviših nivoa država članica i EK i to je fakat koji smo uspjeli da nametnemo u proteklih pola godine”, rekao je Spajić.

On je kazao da je iz perspektive Vlade 2026. godina bitna za Crnu Goru jer do tada žele da završe obaveze prema EU i da država bude spremna za ulazak.

“Jer do tada želimo da završimo obaveze prema EU i da budemo spremni za ulazak u EU i onda čekamo taj politički signal, a treba dvije godine da se sve to riješi”, rekao je Spajić.

Kako je naveo, Crna Gora možda može i ranije da dobije zeleno svijetlo.

“Ali ne treba prejudicirati i na nama je da damo rezultate i to će se vrednovati. Nije istina da oni ne vrednuju rezultate, naprotiv”, rekao je Spajić.

Na pitanje da li je trebalo da se desi rat u Ukrajini da bi se shvatilo koliko je stabilnost Zapadnog Balkana bitna za stabilnost EU, on je odgovorio da je 80 odsto EU za proširenje bilo spremno i ranije, ali da je bilo 20 odsto “nevjernih Toma”.

“Koji su bili razočarani rezultatima Zapadnog Balkana, imali su konzervativniji stav”, dodao je Spajić.

On smatra da nije Ukrajina samo u pitanju, nego da su i rezultati pokazali da se vrijedi boriti.

“Smiješno je da je Crna Gora u centru Evrope, a da smo dugo vremena bili odsječeni ekonomski potpuno od iste te Evrope”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, kada je u pitanju datum pridruživanja, postoje zvaničnici koji pominju čak 2026. godinu.

On je naveo da je Bundestag kao jedna od najkonzervativnijih institucija što se tiče proširenja Crnoj Gori predvidjela najambiciozniji datum.

“Onda je jasno koliko je Crna Gora uspjela da probije sve barijere u EU”, rekao je Spajić.

