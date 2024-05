Spajić: Do kraja nedjelje raspisivanje tendera za softver

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić rekao je da se do kraja nedjelje očekuje objavljivanje tendera za nabavku softvera preko kojeg će građani moći da provjere unesene podatke sa popisa stanovništva.

Spajić je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Demokratske narodne partije Maja Vukićević ko opstruira objavljivanje podataka sa popisa, rekao da je završena faza unosa podataka.

“Imamo fazu obrade podataka, trajaće dva-tri mjeseca, od ljeta će krenuti da izlaze podaci sukcesivno”, rekao je Spajić.

On je kazao da se do kraja nedjelje očekuje objavljivanje tendera za softver.

„Nadamo da ovo kašnjenje neće uticati na objavu podataka. Svaki građanin moći će da provjeri etno-kulturološki dio koji je izgleda svima opsesija”, kazao je Spajić.

On je kazao da je na popisu svako imao priliku da se slobodno izjasni.

“Da bude potpuno opušten, da ga niko neće targetirati zbog njegovog izjašnjenja, to je velika vrijednost koju smo donijeli i koju treba da sačiuvamo u budućnosti. Crna Gora treba da baštini svaki narod, sve su to autohtoni, svi smo utemeljni u Crnoj Gori. I kao takvi ujedinjeni, treba da idemo naprijed”, rekao je Spajić.

On je kazao da za sada sve ide planiranom dinamikom.

“A biće mi zadovoljstvo da u ovom formatu kroz koji mjesec govorimo i o rezultatima, kao i o daljem planu razvoja naše zemlje koji će se zasnovati na dobijenim indikatorima”, dodao je Spajić.

Vukićević je rekla da je, kada se ima u vidu sve što se dešavalo od 2021. kade je popis trebalo da bude održan, jasno da se može javiti sumnja da se mogu javiti opstrukcije.

“Jasno je da postoji namjera da se rezultati popisa ne objave. Vjerujem da će rezulati pokazati da je politika koja je bila usmjerena protiv srpskog naroda u prethodnih 30 godina, bila uzaludna. Razlog što to mislim je što se i danas donose odluke koje su na štetu srpskog naroda”, kazala je Vukićević.

Ona je navela da se pojavilo istraživanje u vezi sa periodom od 2011. do 2021. godine, koje govori da se veći broj ljudi odselio, nego doselio u Crnu Goru.

Vukićević je kazala da će rezultati popisa biti značajni zbog određenih strategija koje treba donijeti, a u kontekstu migracija stanovništva.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitao je Spajića od kada poznaje Do Kvona i šta je bio predmet razgovora tokom njihovog susreta u Beogradu.

On je kazao da „prevarama nikad kraja“.

Abazović je rekao da je vršilac dužnosti direktora Uprave policije bio na čelu Finansijsko-obavještajne jedinice (FOJ).

„I zašto je gospodin Radović tu, da li je došao zbog Do Kvona ili ne, ja ne znam, ali želim da kažem da je interesantan način na koji je jedan bliski član porodice od premijera Spajića kupio kuću u Boki Kotorskoj. Zašto aktuelni direktor policije svaki dan obilazi FOJ? Između ostalog i zbog mogućih finansijskih istraga koje je trebalo da idu prema premijeru“, naveo je Abazović.

Spajić je kazao da je obećao da će na pitanja Abazovića odgovore tražiti od Chat GPT-a.

On je rekao da je ispunio preuzetu obavezu.

Spajić je, komenatarišući izjave da su dobili “šamar” od Stejt departmenta, a u vezi sa posredovanjem u predaji amandmana Crne Gore na Rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici, kazao da su zapadni partneri rekli da je Crna Gora uvažena članica Ujedinjenih nacija i NATO-a, i da joj nije potreban nikakav posrednik.

Spajić je rekao da se konsultuju sa Sjedinjenim Američkim Državama, Briselom, Francuskom, Njemačkom na dnevnom nivou, oko svih pitanja.

“Takve “šamare” očekujemo svakog dana i upravo zbog njih Crna Gora treba da uđe u Evropsku uniju, mnogo ranije nego što je iko iz ovih klupa mogao da sanja”, dodao je Spajić.

Abazović je odgovorio Spajiću da vještačka inteligencija ovako odgovara kad kažete – “dajte premijera kojeg ništa ne interesuje”.

On je kazao da je Spajić imao sastanke sa Do Kvonom u Beogradu, na adresi Topalovićeva 4.

Abazović je rekao da njegovo pitanje za FOJ nije bezveze.

On je pitao Spajića da li je ikad bio uposlenik ili suvlasnik Fonda Das kapital u Singapuru.

“Da li ste ikada bili, kada ste iz toga izašli, da li ste Singapuru platili porez na dobit, da li poznajete ovoga čovjeka Sindži Kimuru? Da li je taj Fond kupovao tokene tera luna, po kojoj cijeni i kako se ona mijenjala, imate li nekretninu u Singapuru”, pitao je Abazović.

Spajić je, odgovarajući Abazoviću, kazao da nikad nije uzeo euro od države Crne Gore.

On je poručio Abazoviću da da Tužilaštvu ako ima bilo šta nelegalno ili eventualne afere.

“Nijeste dali ništa”, dodao je Spajić.

On je poručio URA-i da se, kako je naveo, vrate konstruktivnim temama.

“Nemam nekretninu ni u Crnoj Gori, ni Srbiji, ni u Singapuru, ni bilo gdje drugo. Mislim da nijesam potpisao u ime države ništa što šteti Crnoj Gori, ali vi jeste, u decembru 2022, ugovor sa “Bipartizan solutions” kao fizičko lice, a odluka Vlade je došla nakon dva mjeseca”, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS