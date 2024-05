Poraz crnogorskih rukometaša u Konversanu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražea je večeras u Konversanu od Italije 32:26 (16:15), u prvoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo.

Loše izdanje, sa puno tehničkih grešaka, promašenih zicera i nerealizovanih sedmeraca koštalo je crnnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata u Konversanu.

Ubjedljivijeg poraza izabranike selektora Vlada Šole spasio je golman Nebojša Simić, koji je meč završio sa 15 odbrana

Crnogorska selekcija samo jednom je bila u vođstvu,

8:7 u 12. minutu, dok je posljednji put izjednačila dva minuta kasnije (9:9)

Italija je povela na startu 3:0, još nekoliko puta imala je prednost od tri gola, dok je u 28. minutu prvi put razlika iznosila četiri pogotka (16:12).

Sa tri vezana gola crnogorska selekcija je do poluvremena smanjila na 16:15.

U nastavku, Italija je već na startu povela 20:17, u 43. bilo je 24:20, dok je u 53. minutu razlika iznosila rekordnih osam golova (31:23).

Junak trijumfa bio je Umberto Bronco sa 13 golova.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Vasilije Kaluđerović sa sedam, dok su po četiri pogotka dodali Vuko Borozan i Branko Vujović.

Revanš utakmica na programu je u nedjelju u Podgorici.

