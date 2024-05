U Baru i Nikšiću obilježen Dan Evrope

Podgorica, (MINA) – Crna Gora odlučno korača ka Evropskoj uniji (EU), dijeleći sa Unijom temeljne vrijednosti mira, saradnje i solidarnosti i doprinoseći svojom jedinstvenom kulturnom raznolikošću, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Kako su saopštili iz tog Vladinog resora, u Baru i Nikšiću danas je brojnim kulturnim i edukativnim aktivnosti obilježen Dan Evrope.

Navodi se da su te aktivnosti organizovane u okviru “Evropskog đira”, a simbolizovale su zajednički put ka boljoj budućnosti u evropskoj porodici.

U Baru je, tim povodom organizovana planinarska turu sa edukacionom lekcijom „Hajde da pričamo o Evropi“, obilazak spomenika na Tuđemilima, kao i radionica za djecu i kviz „Simboli Evrope“.

Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Direktorata za Evropsku teritorijalnu saradnju u MEP-u, Miloš Marković, kazao je da se slaveći Dan Evrope, odaje počast ideji zajedništva, saradnje i mira koja je oblikovala kontinent.

„Kroz izazove i trijumfe, Evropa je izgradila mostove preko različitosti, gradeći put ka boljoj budućnosti. Neka ovaj dan bude podsjetnik na naše zajedničke vrijednosti i obavezu da ih njegujemo svakog dana. Ujedinjeni, možemo prevazići bilo koji izazov i ostvariti naše zajedničke ciljeve“, kazao je Marković.

On je istakao da je zadovoljan što su današnjem danu prisustvovali osnovci iz Bara koji su učešćem u kreativnim radionicama pokazali impresivno znanje o EU i, kako je kazao, uvjerili da Crna Gora ima mladost na koju može da računa.

Šefica odeljenja za ugovore, finansije i reviziju u Delegaciji Evropske unije Agata Stasiak je kazala da na današnji dan slavimo principe mira, jedinstva i solidarnosti u Evropi koji definišu Evropsku uniju.

„Bar je jedinstven i raznolik grad, koji spaja različite kulture i okuplja zajednice, baš kao i EU“, kazala je Stasiak.

Ona je poručila da opštine širom države moraju da postanu još aktivnije i uključenije u proces evropske integracije, kako se Crna Gora približava članstvu u EU.

„Današnje proslave u Baru dokaz su zajedničke posvećenosti i Vlade i lokalnih vlasti, koju podržava EU. Zajedno dijelimo viziju da Crna Gora u bliskoj budućnosti postane dio porodice EU“, poručila je Stasiak.

Iz MEP-a su saopštili da je u Nikšiću Dan Evrope obilježen konferencijom „Inicijativa Nikšić Evropska prestonica kulture 2030 – benefiti za zajednicu i mlade“, izložbom radova polaznika škole slikanja „Tibor“ i „Umjetnički centar“ na platou Doma revolucije i sadnjom drveta pored zgrade Opštine.

Ističe se da je time poslata poruka o značaju šuma i drveća za zeleniju i ljepšu Evropu.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, na konferenciji u Tehnopolisu, rekao je da se lokalna samouprava trudi da se ponaša, u onim oblastima u kojima to može, kao da je Crna Gora već članica EU.

„Mislim da smo zaista u nekom prethodnom periodu, kroz niz projekata koje smo implementirali, uspjeli da tu poruku pošaljemo i pomognemo kao lokalna samouprava našoj državi na putu ka EU“, rekao je Kovačević.

On je naglasio da se nada da će Crna Gora vrlo brzo Dan Evrope obilježavati i kao članica EU.

„Nne zaboravljajući, naravno, sve one žrtve koje su podnijeli naši preci u borbi protiv nacizma i fašizma, koja se završila 9. maja 1945. godine“, dodao je Kovačević.

V.d. generalnog direktora za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović kazao je da proces pristupanja EU ne treba da dovede samo do formalnog članstva, nego i do toga da društvo postepeno usvoja evropske vrijednosti.

„Svakodnevno, kroz sav naš posao, i u MEP i u Vladi, isto kao i na lokalnom nivou, ne radimo samo na kreiranju novih zakona i usvajanju evropskih propisa već i na usvajanju evropskih vrijednosti u svim oblastima, da bismo postali jedno bolje, pravednije i više evropsko društvo“, rekao je Vujović.

Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Liselot Isakson, kako se navodi, pohvalila je Opštinu Nikšić i njenu kulturnu scenu za kandidaturu za Evropsku prijestonicu kulture.

Ona je dodala da ta inicijativa predstavlja odličnu priliku za podsticanje kreativnosti, dijaloga i kulturne razmjene, kao i za podsticanje turizma, investicija i ekonomskog rasta u Nikšiću.

Isakson je istakla da je impresionirana time što su u tome angažovani mladi i osobe sa invaliditetom.

„Ulaganje u kulturni razvoj i obrazovanje mladih ljudi ne samo da proširuje njihove vidike već će im, nadamo se, pružiti priliku da uđu u kreativne industrije, koje zauzvrat mogu stvoriti nova radna mjesta“, rekla je Isakson.

Ona smatra da je to sektor koji zaslužuje da mu se u Crnoj Gori posveti mnogo više pažnje.

Isakson je dodala da je današnja proslava u Nikšiću dokaz zajedničke posvećenosti procesu evropskih integracija kako Vlade, tako i lokalnih vlasti.

Kako bi proslavile Dan Evrope, aktivnosti u okviru Evropskog đira organizovale su opštine Bar i Nikšić i Ministarstvo evropskih poslova uz podrsku Delegacije EU, a u sklopu EU4ME programa.

„Evropski đir nastavlja svoje “putovanje” kroz Crnu Goru pa će sjutra biti biciklistička trka u Nikšiću, a naredne nedjelje brojne aktivnosti će biti organizovane u Mojkovcu, Beranama, Žabljaku, Petnjici i u Pljevljima“, navodi se u saopštenju.

