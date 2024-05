Bajer i Atalanta u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena i Atalante igraće u finalu Lige Evrope.

Bajer je večeras u Leverkuzenu, u revanš meču polufinala, igrao sa Romom neriješeno 2:2.

Plasman u finale izborio je zahvaljujući pobjedi u Rimu od 2:0.

Atalanta je nastup u finalu izborila pobjedom u Bergamu protiv Marsej od 3:0.

Prvi duel na Velodromu završen je neriješeno 1:1.

Finalni meč na programu je 22. maja u Dablinu.

