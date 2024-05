Olimpijakos u finalu, sa Fiorentinom za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Olimpijakosa plasirali su se u finale Lige konferencija.

Olimpijakos je večeras u Atini, u revanš meču polufinala, savladao Aston Vilu 2:0 i sa dva trijumfa izborio astavak takmičenja.

Prvi duel u Birmingemu dobio je 4:2.

Grčki tim do pobjede vodio je Ajub el Kabi golovima u 10. i 81. minutu.

Olimpijakos će u finalu igrati sa Fiorentinom, koja je eliminisala belgijski Klub Briž.

Finalni meč na programu je 29. maja u Atini.

