Dulović u finalu, kata tim za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista, Nenad Dulović, plasirao se u finale seniorskog prvenstva Evrope u Zadru, dok će se muški kata tim boriti za bronzanu medalju.

Dulović je u kategoriji do 67 kilograma na startu eliminisao Mohameda Ozdemira iz Njemačke 3:3, u drugom kolu bio je ubjedljiv protiv Poljaka Miloša Sabijeckog 3:0, dok je u četvrtfinalnom meču eliminisao Grka Georgiosa Baliotisa.

Grčki karatista je do samog finiša bio u prednosti i vodio 3:1, ali ga je Dulović natjerao na peti penal i diskvalifikciju 2,2 sekunde do kraja.

Karatista Omladinca klasu je potvrdio efektnom pobjedom u polufinalnom meču protiv Borana Beraka iz Hrvatske 6:3.

Rival u subotnjem finalu biće mu Mađar Martal Iveš Tadiši.

Dulović je i zvanični vicešampion svijeta.

“Uspješno odrađen prvi dio šampionata i izboreno finale. Sva četiri meča odradio sam prije svega hrabro i pametno, a imao sam malo i sreće. Zadovoljan sam svojim nastupom, a on je rezultat napornog rada”, rekao je Dulović.

On se zahvalio svom treneru Žarku Rakoviću iz podgoričkog Omladinca, selektoru Almiru Cecunjaninu i treneru za fizičku pripremu Dejanu Vujisiću.

“Dali su svoj maksimum, radili su na meni i posvetili mi svoje vrijeme. Hvala mojim drugovima iz kluba i reprezentacije, delegaciji Karate saveza na podršci sa tribina”, rekao je Dulović.

On očekuje i dobar nastup u ekipnoj konkurenciji, navodeći da bi mu ta medalja više značila nego pojedinačna.

Uspješan nastup imao je i muški kata tim, koji je će se u nedjelju boriti za bronzanu medalju.

Bronzana ekipa iz Gvadalahare, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, u prva dva kola eliminisao je Srbiju 38,7 – 36,0 i Njemačku 40,10 – 39,90, dok je u polufinalnom meču poražena od Turske 41,90 -39,0.

Rival kata timu Bara u nedjeljnom meču za medalju biće im Azerbejdžan.

Dan ranije za medalju boriće se i Nemanja Mikulić (do 75).

Pobjedu je upisao i muški tim u borbama, koji je na startu ekipnog takmičenja savladao Letoniju 3:1.

Ekipa u sastavu Nenad Dulović, Nemanja Mikulić, Nikola Malović, Nemanja Jovović, Emre Saljiu, Lazar Jovović, Dušan Bijelić i Lazar Potpara, takmičenje

će nastaviti sjutra duelom sa Hrvatskom.

Manje sreće imala je ženska ekipa u borbama (Anja Jović, Jovana Strujić, Tina Vujadinović, Vasilisa Bujić i Milena Jovanović), koja je na startu izgubila od Italije 2:0.

Na startu eliminisani su i Ognjen Bjelajac (do 60), od kojeg je bolji bio Eraj Samdan iz Turske 9:0 i

Jovana Strujić (do 55), koja je poražena od Italijanke Veronike Brunori 9:0.

U kategoriji do 50 kilograma, Anja Jović je na startu pobijedila Slovenku Laru Dakovič 7:0, dok je u drugom kolu eliminisala Bugarku Teodoru Canevu 6:5.

U četvrtfialnom meču izgubila je od Julije Palaševske iz Ukrajine 2:1, koja nije uspjela da se domogne finala, čime je članici Omladinca zatvorila vrata repasaža.

