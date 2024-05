CBCG raspisala konkurs za stipendiranje studenata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za narednu studijsku godinu najboljim studentima završnih godina osnovnih i master studija na univerzitetima u Crnoj Gori.

Iz CBCG su kazali da konkurs sprovode pod nazivom PriZnanje za znanje – šansa za najbolje, a namijenjen je najboljim studentima fakulteta iz oblasti ekonomije, prava, računarstva, matematike i informacionih tehnologija.

„Visina stipendije od 550 EUR mjesečno u neto iznosu, biće dodijeljena za najviše deset studenata koji u procesu selekcije zadovolje predviđene kriterijeme”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su među krijerijumima prosjek ocjena tokom studiranja, položeni svi ispiti iz prethodnih studijskih godina, pohađanje studijskog programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima CBCG, kao i da kandidati za stipendije nemaju srodnika među zaposlenima u CBCG.

„U skladu sa mogućnostima i potrebama CBCG, stipendisti iz programa PriZnanje za znanje – šansa za najbolje, imaće mogućnost za obavljanje studentske stručne prakse i/ili pripravničkog staža u CBCG, kako je navedeno u propozicijama konkursa“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da, pokretanjem programa stipendiranja PriZnanje za znanje – šansa za najbolje, u skladu sa svojim poslovnim ciljevima i vizijom, CBCG želi da pruži podršku mladim, talentovanim, posvećenim ljudima i da ih motiviše da svoju karijeru započnu u jednoj od najprestižnijih institucija u Crnoj Gori.

„Na ovaj način CBCG nastavlja svoju društveno-odgovornu misiju i naglašava značaj ulaganja u stručni kadar na kome počiva razvoj ne samo naše institucije, već i cijelog društva“, rekli su iz CBCG.

Tekst konkursa sa prijavnim formularom dostupan je na sajtu CBCG na linku: https://www.cbcg.me/me/o-nama/drustvena-odgovornost/stipendije-za-studente

