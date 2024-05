Potpisane izmjene GKU za prosvjetare

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednik Sindikata prosvjete (SPCG) Radomir Božović potpisali su danas izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora kojim će zarade zaposlenima u prosvjeti biti uvećane za deset odsto od 1. jula.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, kako bi se dodatno unaprijedio status zaposlenih u oblasti prosvjete, a u skladu sa dogovorom između Vlade i SPCG, od 1. septembra ukupno uvećanje neto zarade u kumulativnom iznosu biće najmanje 17 odsto.

Iz tog Vladinog resora su ponovili da povećanje od ukupno 17 odsto uključuje i povećanje od deset odsto bruto od 1. jula.

„Izmjene i dopune GKU podazumijevaju i obezbjeđivanje finansijske podrške za sve zaposlene u prosvjeti koji putuju na posao van svog mjesta prebivališta i to u iznosu do 50 odsto iznosa mjesečne karte“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su poručili da je najznačajniji cilj Vlade unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa na svim nivoima.

„Tako da ćemo u narednom periodu intenzivirati i aktivnosti koje se, između ostalog, odnose i na kontinuirani rad na unapređenju položaja prosvjetnih radnika“, zaključili su iz MPNI.

