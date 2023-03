SDT provjerava kupovinu trajekta “30. avgust”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet povodom kupovine trajekta “30. avgust”, potvrđeno je portalu RTCG.

Državni tužilac i portparol SDT-a, Vukas Radonjić, kazao je da su predmet formirali samoinicijativno.

Nekadašnji Jadrolinijin trajekt Prizna nedavno je preimenovan u “30. avgust”. Izgrađen je 1970. u Švedskoj, a hrvatska Jadrolinija ga je kupila 1991.

Plovio je na linijama Prizna – Žigljen i Biograd – Tkon, dok ga prije nekoliko godina Jadrolinija nije prodala privatnoj turističko-putničkoj agenciji ABM Tours iz Neviđana na Pašmanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS