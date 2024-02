Prodanović novi predstavnik Vlade na Skupštini akcionara EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odredila Luku Prodanovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

Tu odluku Vlada je donijela danas na telefonskoj sjednici.

Vlada je za članove Odbora direktora EPCG-a predložila Jovicu Milanovića, Vladimira Katića, Zorana Miljanića, Milutina Đukanovića, Tahira Gjonbalaja, Nevena Gošovića i Bojanu Savić.

Skupština akcionara EPCG zakazana je za sjutra na zahtjev Vlade – Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je stupila na snagu izmjena Zakona o privrednimm društvima.

