IRF pokreće program Women on boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono razvojni fond (IRF) je pokrenuo novi program Women on boards, u cilju jačanja zastupljenosti i doprinosa žena, za snažniji i otporniji ekonomski rast i razvoj Crne Gore.

Iz IRF-a su na pitanje zašto nam treba više žena u odborima direktora velikih preduzeća i na pozicijama odlučivanja, odgovorili jer sva istraživanja i ekonomske studije pokazuju da su države i kompanije koje krasi inkluzivnost na pozicijama odlučivanja – uspješnije, prosperitetnije i konkurentnije, prenosi Mediabiro.

“Takođe, zastupljenost žena u odborima direktora preduzeća poboljšava poslovne rezultate, uključujući povećanje prihoda i profita, poboljšanje profesionalnih standarda, kao i jačanje ESG performansi”, navodi se u saopštenju.

Iz IRF-a su podsjetili da je prošlo 11 godina otkako je Evropska komisija predložila kvotu od 40 odsto žena u odborima velikih evropskih kompanija. Sada je taj prosjek iznad 30 odsto na nivou EU, a u Francuskoj, zastupljenost žena u odborima direktora velikih kompanija je premašila 45 odsto.

“A nakon takvih rezultata, prešlo se sa principa dobrovoljnosti na pravnu obavezu”, kazali su iz IRF-a.

Evropska unija je u novembru prošle godine uvela pravno obavezujuće kvote, kojima se velike kompanije u svim državama članicama obavezuju na: najmanje 40 odsto mjesta u odborima direktora za predstavnike manje zastupljenog pola, odnosno najmanje 33 odsto svih izvršnih i neizvršnih direktora. Krajnji rok je jun 2026. godine.

“Ova direktiva je motivisana vizijom da jedino zajedničkim radom, muškarci i žene mogu da ekonomski razvoj i biznis zajednicu Evropske unije izdignu na viši nivo”, rekli su iz IRF-a.

S druge strane u Crnoj Gori, koja pretenduje da bude prva sljedeća članica EU, broj žena u odborima direktora velikih privatnih i državnih preduzeća je ispod 15 odsto.

“Počeli smo u decembru prošle godine kada smo inicirali izmjene Zakona o privrednim društvima. Očekujemo da crnogorski parlament uskoro usvoji inovirani zakon koji predviđa kvote o uravnoteženijoj zastupljenosti polova u odborima direktora velikih privatnih i javnih kompanija”, navodi se u saopštenju.

Iz IRF-a su saopštili da nastavljaju inspirisani iskustvom iz Evropske unije, projektom Women on boards, s ciljem da ubrzaju crnogorsku ekonomiju i implementiraju standarde koji će omogućiti pristup evropskim tržištima.

“U prvoj godini implementacije 20 žena iz javnog i privatnog sektora će dodatno unaprijediti svoja znanja i vještine. I svojim sposobnostima privući pažnju donosilaca odluka i poslodavaca u Crnoj Gori, i šire”, navodi se u saopštenju.

Nakon procesa selekcije, odabrane kandidatkinje će tokom septembra, oktobra i novembra proći kroz intenzivne obuke, radionice i razvijati nova znanja i vještine. Predavači će biti renomirani stručnjaci iz regiona i Evrope, a program će polaznicama omogućiti veću vidljivost i umrežavanje sa drugim liderkama na najvišim rukovodećim pozicijama.

Ključne teme programa Women on boards obuhvataju sticanje znanja o korporativnoj kulturi i upravljanju, izgradnji i vođenju ličnog brenda, strateškom upravljanju i ESG standardima; sticanje finansijskih znanja za strateško upravljanje, unapređenje komunikacionih vještina, te izgradnju snažnog ženskog liderstva.

Detaljni uslovi su opisani u javnom pozivu koji je danas objavljen na sajtu IRF-a, a prijave se primaju do 1. avgusta.

“Vaša snaga, inovativnost i posvećenost moraju biti vidljiviji i institucionalno snažno podržani, a kroz ovu kampanju pod nazivom “Vrijeme je za iskorak” poručujemo cijelom društvu da je inkluzivno liderstvo – osnov ekonomskog prosperiteta”, zaključuje se u saopštenju.

