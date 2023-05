IRF podržao prvi Eko vrtić u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički Eko vrtić Bambino, prvi takve vrste u Crnoj Gori, koji ove godine slavi pet godina rada, otvoren je uz finansijsku podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

“Mališani u Crnoj Gori imaju mogućnost da svoje prvo iskustvo u kolektivu dožive kao njihovi vršnjaci u Norveškoj, bez TV ekrana, u prirodi. Riječ je o malom porodičnom biznisu koji se pretvorio u mjesto koje obožavaju djeca i roditelji”, navodi se u saopštenju IRF-a.

Jedna od osnivačica i vaspitačica u vrtiću je Nataša Kalezić, koja je poručila da svaki kvalitetan i održiv projekat kreće sa realizacijom uz dobru finansijsku podršku.

“Od samog našeg osnivanja, od samog starta, rekli smo da u našem vrtiću nema mjesta za TV ekran. Znači, televizor uopšte nije prisutan. Okrenuti smo najviše prirodi djeteta. Cilj nam je da dijete što više okrenemo prirodi, da osjeti koliko je lijepa naša planeta i šta sve treba da uradimo za nju. Mišljenja sam da mali ljudi mogu dati veliki doprinos kada porastu”, kazala je Kalezić.

Ova školska ustanova je uz finansijsku podršku IRF-a uspjela da proširi svoje kapacitete i napravi jedinstveno mjesto za mališane, ne samo u Podgorici, već i u Crnoj Gori.

U dvorištu vrtića postoji i plastenik, gdje mališani provode značajno vrijeme.

“Tu je naš plastenik gdje sadimo biljke. Omiljena biljka nam je trenutno jagodica. Pratimo njen rast i razvoj. Pazimo je, čuvamo, njegujemo, a volimo i da joj pjevamo”, dodala je Kalezić.

Vrtić Bambino ove godine slavi pet godina rada, a napravljen je po norveškom modelu.

Zahvljujući podršci IRF-a, nijesu prošireni samo prostorni kapaciteti, već je povećan i broj zaposlenih. Pet ih je više u odnosu na prvi dan kada su počeli sa radom.

“Moramo napomenuti da smo svi zajedno prošli jedan turbulantan period za vrijeme korone, koji nas je zadesio na samom početku. Ustanova je na stabilnim pozicijama, u smislu redovne otplate postojećih kredita i kadrovske službe”, rekla je jedna od osnivačica i vaspitačica Vesna Vuković.

Plan im je, kako je navela Vuković, da u budućnosti izgrade još jedan vrtić, a prva adresa za finansijsku podršku biće im IRF.

“Ova investicija nam može pružiti mogućnost da još više unaprijedimo naše usluge i pružimo bolje uslove djeci, koja su povjerena našoj brizi”, zaključila je Vuković.

