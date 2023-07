Milatović: Crnu Goru i SAD povezuje dugotrajno savezništvo

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru i Sjedinjene Američke Države (SAD) povezuje dugotrajno savezništvo i opredijeljenost za iste principe, poput slobode, demokratije, mira i prosperiteta, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je američkom predsjedniku Džozefu Bajdenu čestitao 4. jul – Dan nezavisnosti SAD.

Milatović je rekao da je Crna Gora, zahvaljujući podršci svojih partnera, među kojima istaknuto mjesto imaju SAD, postala članica NATO.

Time je, kako je naveo, unaprijeđena stabilnost države, ali i cijelog regiona Zapadnog Balkana.

“To cijenim izuzetno značajnim u vremenima brojnih izazova po naše zajedničke evroatlantske vrijednosti”, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, kazao da je uvjeren da će Crna Gora u periodu koji slijedi posvećeno raditi na ispunjavanju obaveza iz evropske agende kako bi postala prva naredna članica EU.

“Osim toga, podjednako nam je važno jačanje kredibilne uloge Crne Gore u okviru NATO i snaženje regionalne saradnje”, istakao je Milatović.

On je zahvalio Bajdenu na čestitki koju mu je uputio povodom stupanja na dužnost.

“Čast mi je što su mi građanke i građani Crne Gore u tako velikom broju ukazali povjerenje, što predstavlja dodatnu obavezu da predano služim svojoj državi i budem predsjednik svih njenih građana”, kazao je Milatović.

On je poručio da ostaje posvećen daljem jačanju prijateljskih odnosa dvije zemlje i da se posebno raduje predstojećoj posjeti SAD.

