U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 31. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati – Liješta i dio Meduna.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, dio Kosića, dio Mamućevine, dio Lazina, Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca, privatne fime Jastreb, Farmont, MG Grup, Megran, GSI i Šimšić (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Betonjerka, Jastreb, Koljat, dio Kosića, dio Mamućevine i dio Lazina;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati – Vučica i Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane);

– u terminu od 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 9:30 do 12 sati: dio Bajica, Bogdanov kraj, Gornje Selo, Suvi Do, Dubovik, Milijevići, Petrov Do i Sandin Vrh;

– u terminu od 11 do 13:30 sati: Gornji dio Donjeg kraja, gornji dio Bulevara, dio Jabučke ulica, dio Predgrađa i dio oko kružnog toka;

– u terminu od 9 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 9 do 16 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 9 do 15 sati – Ljubotinj.

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati – Muo.

Budva

– u terminu od 9 do 13 sati – Buljarica SLI (na obali).

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići;

– u terminu od 8 do 14 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela,Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 13 sati – Lozna;

– u terminu od 9 do 16 sati: Grančarevo, Sutivan, Voljavac, Strojtanica, Vrh i Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 16 sati – Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’);

– u terminu od 8 do 15 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450 i Paljevine;

– u terminu od 8 do 15 sati – Ljevišta;

– u terminu od 8 do 16 sati – Smira;

– u terminu od 8 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica i Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Gornja Polja, Štitarica, Lojanice i Gornji Lepenac.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Bukovica (zaseok Kačari).

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Dobrodole i dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Goražde, Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Gračanica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

