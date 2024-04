MF: Planirane reforme nijesu i neće biti rezultat jednostranih odluka Vlade

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Sve odluke koje se tiču položaja zaposlenih i privrednog ambijenta biće pažljivo analizirane na bazi dijaloga između Vlade, sindikata i poslodavaca, poručili su iz Ministarstva finansija (MF), navodeći da planirane reforme nijesu i neće biti rezultat jednostranih odluka Vlade.

Iz MF su reagovali na saopštenje Unije slobodnih sindikata (USSCG) u kom se, povodom intervjua ministra finansija Novice Vukovića Glasu Amerike, navodi da reforme na tržištu rada, kao i penzione i socijalne politike, ne mogu i ne smiju biti rezultat jednostranih odluka Vlade i resornih ministarstava.

Iz MF su kazali da je Vuković, u okviru intervjua koji je osnov za reakciju USCG, govorio o reformama koje planira 44. Vlada, a koje će biti sastavni dio Fiskalne strategije koja je glavni dokument fiskalne politike za period mandata Vlade.

“Sve odluke koje se tiču položaja zaposlenih, kao i odluke koje se tiču privrednog ambijenta u kojem posluje privreda bile su i biće pažljivo analizirane i razmatrane na bazi tripartitnog dijaloga između Vlade, sindikata i poslodavaca što je, uz našu potrebu, i zakonska obaveza”, poručili su iz MF.

Kako su dodali, socijalni dijalog se bazira na međusobnom povjerenju.

„Ova Vlada je, u dosadašnjem mandatu, to i dokazala kroz inkluzivan dijalog prilikom donošenja izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nacrta izmjena Zakona o radu i slično”, kazali su iz MF.

Kako su dodali, odgovorna i transparentna fiskalna politika, unaprjeđenje standarda zaposlenih i poboljšanje poslovnog ambijenta za obavljanje privredne aktivnosti, uz stabilne javne finansije, glavni su ciljevi MF, na čelu sa Vukovićem.

Iz MF su naglasili da je Vuković govorio je o planiranim reformama.

„Koje da bi bile predložene za usvajanje – moraju biti rezultat konsenzusa između socijalnih partnera, u cilju donošenja najboljih rješenja za građane”, objasnili su iz MF.

Oni su ponovili da reforme na tržištu rada, penzione, socijalne ili bilo koje druge neće biti rezultat jednostranih odluka Vlade.

„Što nije bio slučaj ni do sada”, kazali su iz MF.

Taj Vladin resor je, kako su naglasili, uvijek otvoren za saradnju u cilju donošenja inkluzivnih politika, u korist svih građana Crne Gore.

