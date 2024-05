Finalni predlog Rezolucije o Srebrenici upućen UN-u

Sarajevo, (MINA) – Konačni predlog rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici upućen je predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) Denisu Francisu i svim stalnim misijama, saopštio je ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

On je na društvenoj mreži X naveo da je finalni predlog Rezolucije “Međunarodni Dan refleksije i komemoracije Genocida u Srebrenici 1995”, poslat nakon više krugova inkluzivnih konsultacija.

“Finalni predlog Rezolucije “Međunarodni Dan refleksije i komemoracije Genocida u Srebrenici 1995”, od strane “cross- regional core group”, otišao prema Predsjedniku i svim stalnim misijama u UN. Sretan 1. maj”, poručio je Lagumdžija.

U finalnom predlogu rezolucije, koji je Radiju Slobodna Evropa (RSE) proslijeđen iz Memorijalnog centra Potočari, navodi se odluka UN da 11. jul proglasi Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. koji će se obilježavati svake godine.

UN, kako se navodi u tekstu, osuđuje bez rezerve svako poricanje genocida u Srebrenici kao istorijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice, uključujući i kroz svoje obrazovne sisteme, razvijanjem odgovarajućih programa, takođe u znak sjećanja, u cilju sprečavanja poricanja i iskrivljavanja činjenica i pojave genocida u budućnosti.

“UN bez rezerve osuđuje radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid od međunarodnih sudova, uključujući one odgovorne za genocid u Srebrenici”, navodi se u predlogu.

Ističe se i važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i prema njima dostojanstvenog pokopa i poziva se na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji tek treba da se suoče sa pravdom, prenosi RSE.

Rezolucijom se pozivaju sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i međunarodnom običajnom pravu o sprečavanju i kažnjavanju genocida uz dužno poštovanje relevantnih odluka Međunarodnog suda pravde.

Od generalnog sekretara UN traži se da uspostavi program informisanja pod nazivom “Genocid u Srebrenici i Ujedinjeni narodi”, počevši sa svojim aktivnostima i pripremama za 30. godišnjicu 2025. godine.

Kako se navodi, od generalnog sekretara se traži da skrene pažnju na tu rezoluciju svih država članica, organizacija sistema Ujedinjenih nacija i organizacija civilnog društva za odgovarajuće poštovanje.

UN rezolucijom poziva sve države članice, organizacije sistema UN-a, druge međunarodne i regionalne organizacije i civilno društvo, uključujući nevladine organizacije, akademske institucije i druge relevantne subjekte, da obilježavaju Međunarodni dan.

“Uključujući posebna obilježavanja i aktivnosti u znak sjećanja i počast žrtvama genocida 1995. godine u Srebrenici, kao i odgovarajuću edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti”, dodaje se u predlogu.

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku proteklih dana održane su neformalne konsultacije o Nacrtu rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Kako je ranije objavljeno na zvaničnoj stranici UN-a, konsultacije o nacrtu nazvanom “Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995.” sazvale su stalne misije Njemačke i Ruande, zajedno sa misijama Albanije, Bosne i Hercegovine, Čilea, Finske, Francuske, Irske, Italije, Jordana, Holandije Lihtenštajna, Malezije, Novog Zelanda, Slovenije, Turske i Sjedinjenih Država.

