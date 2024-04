UCG tokom pola vijeka stasao u svetionik znanja i ideja

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) je tokom pola vijeka postojanja stasao u svetionik znanja i ideja, poručeno je sa svečanosti povodom Dana UCG na kojoj su promovisani doktori nauka, uručena počasna zvanja i dodjeljene nagrade najboljim studentima.

Rektor UCG Vladimir Božović kazao je da je UCG, koji ove godine obilježava 50 godina postojanja, stasao u svetionik znanja i ideja i da danas, kao nikad prije, odvažnost i mašta postaju ključni sastojci univerzalnog društvenog napretka.

“Upravo te osobine stanuju u našim studentskim klupama. Stoga je ovaj jubilej poziv svima, posebno našim studentima da raskinu stege, koje društvo drže u zastarjelim obrascima, da svojom energijom i kreativnošću prokrče put do razvijenog i bogatog društva”, poručio je Božović.

On je kazao da bi, ako bih jednon riječju morao opisati ovaj dan, mjesto i one kojima se obraća, onda bi to bila izuzetnost, prenosi PR Centar.

Božović je naglasio da je veoma počastvovan što je u mogućnosti da se obrati onima koji su gradili i onima koji nastavljaju tradiciju izuzetnosti na Univerzitetu Crne Gore.

“Uz vašu svesrdnu pomoć siguran sam da najbolje tek predstoji”, poručio je Božović.

Profesor doktor Mladen Ulićević istakao je da se osjeća uzvišeno jer je dobio priznanje i počasno zvanje profesora emeritusa i ocijenio da svi nosioci toga zvanja imaju dodatnu obavezu da promovišu i afirmišu Univerzitet.

“Ovu plaketu, ovo priznanje dijelim sa svojim kolegama iz naše matične kuće, Građevinskog fakulteta, jer je ključ uspjeha u onoj izvornoj- moraš dati da bi dobio. Dakle, ključ uspjeha je u davanju i uzvraćanju”, rekao je Ulićević.

On je poručio da zamajac koji pokreće Univerzitet ne smije da stane.

Zvanje profesora emeritusa, osim Ulićevića, dobio je profesor Šerbo Rastoder.

Ilija Ćetković sa Instituta za biologiju mora, rekao je da mu je posebno zadovoljstvo što je doktorirao na jubilej UCG, uz poruku da je putem nauke izazovno ići, ali ne teško, jer mu je svaka godina školovanja pričinjavala zadovoljstvo.

„Mlađim studentima želim da poručim da se nikada ne boje da idu putem nauke, već da upravo to treba da rade da bi došli do lijepih stvari u životu. Sada treba da pokrenem proceduru za izbor u zvanje na UCG, tako da se nadam da je ovo početna tačka u budućoj karijeri“, rekao je Ćetković.

Jedna od najboljih studentkinja UCG je Helena Perović sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koja je trenutno na master studijama u Belgiji.

Ona je kazala da je uložila mnogo truda i rada, ali da uživa da se bavi matematikom, da ima podršku porodice i prijatelja , da je njen najveći cilj da uvijek izaziva sebe i unapređuje znanje.

„Mislim da mladi ne treba da se plaše matematike. Ona je predivna nauka, matematika je svuda u prirodi. Mladi treba da traže zanimljivosti matematike, da se ne uplaše kada vide mnogo formula”, navela je Perović.

Ona je rekla da je sada u Belgiji, alin da bi voljela da bi voljela da se vrati u Crnu Goru.

“Voljela bih da stečeno znanje donesem ovdje i da motivišem mlade da zavole matematiku“, poručila je Perović.

Promovisani doktori nauka su Dragana Baćović sa Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nevena Cupara, Ilija Ćetković, Antona Đokaj, Milica Jovanović, Anđela Mijanović i Milica Stanišić-Vujačić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Među promovisanim doktorima su i Gorana Jovetić i Sunčica Rogić sa Ekonomskog fakulteta, Ognjenka Šarenac, Milena Petrović-Zdravković i Emir Muzurović sa Medicinskog fakulteta, Tamara Labudović sa Filološkog, Luka Lazović sa Elektrotehničkog, Kristina Gvozdenović sa Fakulteta političkih nauka i Ana Radulović sa Pomorskog fakulteta.

Božović je dodijelio po dvije nagrade za oblast tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka studentkinjama Prirodno-matematičkog fakulteta, Heleni Perović i Elektrotehničkog fakulteta, Sari Milinković, koje imaju prosječnu ocjenu deset.

Nagrade za oblast društvenih nauka dodijeljenusu studentkinjama Filološkog fakulteta, Magdaleni Smolović (9,98) i Ekonomskog fakulteta, Milici Damjanović (9,96),a za oblast umjetnosti studentkinji Fakulteta likovnih umjetnosti, Teodori Raičević (9,97).

