Rast cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte danas su porasle na međunarodnim tržištima.

Rast cijena podstakla je vijest da bi Sjedinjene Američke Države (SAD), koje se smatraju najvećim svjetskim potrošačem, uskoro mogle početi da obnavljaju svoje strateške rezerve crnog zlata, prenosi SEEbiz.

Barel teksaške nafte od 159 litara za isporuku u junu koštao je jutros po srednjoevropskom vremenu 79,52 USD, što je 52 centa više nego na kraju trgovanja sredinom dana.

Julske terminske cijene sjevernomorske nafte Brent do sada su porasle 58 centi na 84,02 USD po barelu.

