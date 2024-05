Picula: Vidjećemo može li Vlada da se nosi sa unutrašnjim razlikama

Podgorica, (MINA) – Vrijeme će pokazati da li crnogorska Vlada ima dovoljno političkog kapaciteta da se nosi sa svojim unutrašnjim razlikama, kao i reformama koje nije dovoljno samo izglasati u Skupštini, već ih treba i primjenjivati.

To je poručio specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

On je, u emisiji Fokus na Televiziji Crne Gore, kazao da trenutno postoji okvir u kojem se može dogoditi puno toga pozitivnog za Crnu Goru, ali kako je dodao, najveću odgovornost snose vlasti u Crnoj Gori, odnosno Vlada i parlament, prenosi portal RTCG.

“Ukoliko se zaista napravi ono što se i obećalo i što je potrebno, tada nema nijednog razloga da se tokom juna Crnoj Gori i ne da taj jedan pozitivan signal, odnosno Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), govorimo o privremenim mjerilima u području vladavine prava”, rekao je Picula.

On je istakao da to nije kraj procesa.

“Postoji samo jedan istorijski datum, a to je datum ulaska neke zemlje kandidatkinje u EU”, zaključio je Picula.

