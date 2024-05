Boston u finalu, pobjeda i Dalasa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su pred svojim navijačima Majami 118:84 i sa 4:1 u seriji plasirali se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Boston su do odlučujueg trijumfa vodili Džejlen Braun i Derik Vajt sa po 25, Sem Hauzer je dodao 17, a Džejson Tejtum 16 poena i 12 skokova.

U ekipi Majamija najbolji je bio Bem Adebajo sa 23 poena.

Boston će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Klivlenda i Orlanda.

Na korak od druge runde plej-ofa je Dalas, koji je savladao Los Anđeles Klipersa 123:93 i poveo 3:2 u seriji.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Luka Dončić sa 35 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa bolji od ostalih bili su Pol Džordž i Ivica Zubac sa po 15 poena.

Naredna utakmica te serije na programu je u noći između petka i subote u Dalasu.

