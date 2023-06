Položaj zaposlenih u medijima poboljšan, ali i dalje postoje hronični problemi

Podgorica, (MINA) – Položaj zaposlenih u medijima u Crnoj Gori poboljšan je tokom ove godine, ali i dalje postoje hronični problemi sa kojima se susrijeću i koje treba rješavati u socijalnom dijalogu.

To je poručeno na sastanku predsjednice Evropske federacije novinara Maje Sever i rukovodstva Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Predsjednik SMCG Radomir Kračković rekao je da su plate povećane u javnom servisu Radio – televiziji Crne Gore (RTCG) i pojedinim lokalnim javnim emiterima.

„Zarade su povećane i u nekim privatnim medijima, zahvaljujući direktnim pregovorima predstavnika zaposlenih i sindikata sa rukovodstvom, ali i dalje ostaje veliki broj medija u kojima zaposleni primaju zarade koje ne odgovaraju značaju naše profesije“, rekao je on.

Kračković se osvrnuo i na, za sada, neuspješne pregovore sa poslodavcima oko novog Granskog kolektivnog ugovora.

„Iako smo predložili mjere kojima bi se značajnije unaprijedio položaj novinara i medijskih radnika unutar redakcija, one su i dalje na čekanju, jer poslodavci za sad nisu imali sluha za njih. Mi smo i dalje spremni da pregovaramo kako bismo zajedno došli do prihvatljivih rješenja za sve“, poručio je Kračković.

Sever je naglasila da situacija u Evropi veoma složena i da brojni mediji pregovaraju za bolje kolektivne ugovore, ali da je to za sada pošlo za rukom samo kolegama iz Danske.

„Položaj novinara u Evropi sve je gori. Izazovi su brojni i ponekad se čini da dolaze sa svih strana i zato treba mnogo više solidarnosti i zajedničke akcije kako bismo opstali kao profesija“, kazala je Sever.

Potpredsjednica SMCG Marijana Camović Veličković je, govoreći o izmjenama medijske regulative, rekla da smatraju da medijski zakoni u onom obliku u kom su usvojeni na radnim grupama daju nadu da se položaj zaposlenih u medijima može promijeniti na bolje i da ovo više neće biti profesija iz koje se bježi.

“Tu naravno ostaje problem koji smo već vidjeli na djelu, a to je primjena medijskih zakona“, kazala je ona.

Potpredsjednica SMCG i predsjednica Sindikata zaposlenih u RTCG Jadranka Drobnjak informisala je Sever o toku pregovora oko novog Kolektivnog ugovora u Javnom servisu i benefitima koje su zaposleni dobili.

„Plate su povećane od 10 do 40 odsto, zavisno od stepena obrazovanja, s tim što su zaposlenima koji su primali manje zarade, one povećena procentualno više. Mi ćemo se i dalje zalagati za unapređenje položaja kroz redovno usklađivanje Kolektivnog ugovora“, poručila je Drobnjak.

SMCG je, kako se navodi, jedina organizacija iz Crne Gore koja je od svog osnivanja članica Evropske i Međunarodne federacije novinara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS