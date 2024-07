Prihvaćena ponuda švajcarske kompanije za zakup Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) prihvatio je ponudu švajcarske kompanije 8B kapital za zakup Željezare na 50 godina, a u fabriku bi za pet godina uložili blizu 37 miliona EUR.

Član Komisije zadužene za zakup Željezare, Miro Vračar, kazao je u Jutarnjem programu TVCG da bi ugovor trebalo da bude potpisan danas.

“Svi radnici koji su zaposleni sada tamo, kojih ima 285, neka se ne plaše za posao. Mislim da će nama radnika faliti, niko neka se ne plaši za posao. Vjerujem, ako se ostvare ovi planovi koji su nam ponuđeni, biće nam potrebno i pet puta više radnika”, kazao je Vračar, prenosi RTCG.

To je inače treći javni poziv koji je EPCG kao vlasnik fabrike raspisala.

“Evo ekskluzivno da kažemo da je Odbor direktora već prihvatio zapisnik Komisije, izvještaj Komisije koja je napravljena nakon otvaranja ocjene i vrednovanja ove ponude, koja je zadovoljila sve elemente javnog poziva. I Odbor direktora je donio odluku o prihvatanju predloga ugovora koji je bio u prilogu javnog poziva”, kazao je Vračar i dodao da će potpisivanje biti upriličeno danas u prisustvu resornog ministra i predsjednika Opštine Nikšić.

Što se tiče mjesečne zakupnine, prema riječima Vračara, ona je na nivou od 31 hiljadu EUR bez PDV-a.

“U dijelu investicionog ulaganja to je jako specifično i ono bi zahtijevalo malo više vremena da se obradi. Čak iz same te ponude, vidi se da je taj čovjek, koji zastupa ovu kompaniju, jako uključen u metalski sektor i proizvodnju čelika. I ta ponuda u jednim kratkim crtama govori jako puno. Kad govorimo o investicijama koje je opisao u narednih pet godina i o ulaganjima u proizvodne kapacitete i opremu Željezare, moram reći da je tačna cifra 36,75 miliona i to po godinama, u prvoj 7,75 miliona, u drugoj 9,1 milion, u trećoj pet miliona, u četvrtoj deset miliona i u petoj godini pet miliona”, precizirao je Vračar.

On je objasnio da je po javnom pozivu uslov bio upošljavanje i preuzimanje 150 radnika iz reda zaposlenih.

“On je ponudio upošljavanje 152 radnika tokom prvih šest mjeseci. Znači, svakog mjeseca po 25 radnika i zadnjih šest mjeseci 27 radnika. To je znači 152 radnika. Uslov javnog poziva je bio i jedna garancija da garantuje za svoju ponudu koju je dao u roku 60 dana i kao alternativa toj garanciji bila je keš uplata depozita. Taj čovjek je, na dva dana prije završetka javnog poziva, uplatio depozit od 30 miliona na žiro račun iz Elektroprivrede iz Švajcarske banke”, rekao je Vračar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS