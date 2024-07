Crnogorske košarkašice neće igrati pretkvalifikacijama za SP

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore neće učestvovati u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (SP), jer ih je Vlada ostavila bez obećanog novca za pripreme, saopšteno je iz Košarkaškog saveza (KSCG).

Iz KSCG su kazali da je košarkašiće trebalo da se okupe u utorak i da učestvuju na turniru u Meksiko sitiju od 19. do 25. avgusta.

“San naših košarkašica o Svjetskom prvenstvu ostaće nedosanjan jer su, čini se, nevidljive za crnogorsku državu, a prije svih za ministra sporta Dragoslava Šćekića”, navodi se u saopštenju.

Predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević rekla je da je, od momenta kada se pojavila mogućnost da seniorke igraju pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, imala obećanje Šćekića da će uz njihovu podršku moći da realizuju san – da košarkašice prvi put budu u igri za SP.

“Ipak, u posljednjem trenutku, stigla je potvrda da sredstva neće biti uplaćena”, kazala je Dubljević.

Košarkaški savez Crne Gore bio prinuđen da otkaže nastup seniorki.

Dubljević je kazala da je, od kada je preuzela funkciju predsjednice Saveza, to bila najteža odluka, koja je izazvala velike emocije i određenu dozu gorčine.

“Trudila sam da se stvorim maksimalne uslove za sve naše reprezentativne selekcije, iako je poznato da je Savez opterećen starim dugovanjima. Uspjeli smo da animiramo nove sponzore, da stvorimo bolje funkconisanje, i u trenutku kada sam se najmanje nadala pojavio se veliki problem”, navela je Dubljević.

Ona je rekla da sada mora o problemu da obavijesti Svjetsku košarkašku federaciju i da strahuje od suspenzija FIBA.

“Sigurno da je ova odluka bila teška i da je ovo dokaz da svi zajedno moramo raditi još više kako bi Savez ušao u normalno funkcionisanje, a to je gotovo nemoguće bez podrške države”, istakla je Dubljević.

Ona je naglasila da su imali pomoć od premijera Milojka Spajića i ministra finansija Novice Vukovića.

“Zbog toga se nadam da u narednom periodu nećemo imati ovakve probleme”, zaključila je Dubljević.

