Za sedam dana sankcionasali preko 3,3 hiljade učesnika u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Službenici saobraćajne policije, u prethodnih sedam dana, sankcionisali su 3.363 učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je i pored povećane frekvencije saobraćaja ali i otežanih uslova rada i organizacionih problema prouzrokovanih nedostatkom potrebnog broja policijskih službenika, Uprava policije i njene organizacione jedinice, ulažu velike napore u cilju očuvanja potrebnog nivoa stanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

„Samo za proteklih nedjelju dana policijski službenici saobraćajne policije su sankcionisali čak 3.363 učesnika u saobraćaju, od čega je izdato 2.937 prekršajnih naloga, podnijeto 426 prekršajnih prijava i oduzeta 33 para registarskih tablica“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da posebno zabrinjava što je veliki broj kontrolisanih vozača zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih sredstava.

„Od čega je kod pojedinih vozača izmjereno prisustvo od 3,90 grama po kilogramu alkohola u krvi“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je od sankcionisanih vozača, zbog vršenja najtežih prekršaja, iz saobraćaja isključen i uhapšen 151 vozač.

Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeno je 97 vozača, a zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci uhapšen je 31 vozač, dok su 23 vozača uhapšena zbog ostalih teških prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz policije su kazali da i pored pojačanih policijskih aktivnosti, čestih apela, pa i molbi upućenih vozačima od Uprave policije, na putevima u Crnoj Gori za proteklih nedjelju dana dogodila se 161 saobraćajna nezgoda.

„U kojima su nažalost život izgubila tri osobe, dok je 19 zadobilo teže, a 61 osoba lakše tjelesne povrede“, navodi se u saopštenju policije.

Prema njihovim riječima, neodgovornost prema sebi i drugima, kao i svjesno kršenje saobraćajnih propisa, najčešći su uzroci saobraćajnih nezgoda i veoma lošeg stanja bezbjednosti na putevima.

Uprava policije ističe da ne postoji objektivna i realna mogućnost da na svim dionicama puteva u Crnoj Gori budu prisutne saobraćajne patrole, kako bi vozači primarno zbog straha od eventualne kazne, smanjili brzinu i svoje ponašanje u saobraćaju prilagodili postojećem okruženju, uslovima na putu i važećim saobraćajnim propisima.

„Policijski službenici će i u narednom periodu nastojati da svojim radom i preduzetim aktivnostima koliko je moguće još više utiču na zaustavljanje negativnog trenda i procesuiranje nesavjesnih i neodgovornih vozača, kako bi došlo do smanjenja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama“, kazali su iz policije.

Oni su opet apelovali na učesnike u saobraćaju, a pogotovo na vozače, da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih saputnika i drugih učesnika u saobraćaju i tako spriječe izazivanje saobraćajnih nezgoda koje za posljedicu imaju gubitak života, zadobijanje tjelesnih povreda i nastanak velikih materijalnih šteta.

