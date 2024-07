Krapović: Ministarstvo odbrane konstantno unapređuje uslove rada u VCG

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane konstantno unapređuje standard i uslove rada u jedinicama Vojske Crne Gore (VCG), rekao je resorni ministar Dragan Krapović.

Krapović i načelenik Generalštaba VCG Zoran Lazarević sastali su se danas sa mlađim oficirima Vojske u namjeri da zajednički sagledaju pitanja i oblasti u kojima je moguće unaprijediti status pripadnika VCG.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, istakao da mu je zadovoljstvo da direktno razgovara sa mladim oficirima, ističući njihovu ključnu ulogu u daljem razvoju i unapređenju VCG.

„Mladi ljudi svugdje predstavljaju avangardnost, snagu i snažan pokretač svih pozitivnih dešavanja i razmišljanja, a mlade oficirke i oficiri Vojske Crne Gore su temelj postojanja i oslonac svih procesa i aktivnosti naše Vojske“, rekao je Krapović.

On je naveo da nema ništa svetije nego zakleti se na vjernost i časno služiti svojoj državi i svom narodu, „kao što vi služite Crnoj Gori“.

Dodaje se da je Krapović naglasio da Ministarstvo odbrane konstantno čini napore da unaprijedi standard i uslove rada u jedinicama Vojske, i da mu je izuzetno bitno da čuje šta o tome misle mladi oficiri.

„Naša je dužnost da obezbijedimo sve potrebne uslove za vaš profesionalni razvoj i napredovanje. Tu nam je vaše mišljenje važno jer samo zajedno možemo graditi snažnu i modernu vojsku koja će biti spremna da odgovori na sve izazove“, zaključio je Krapović.

Lazarević je upoznao Krapovića o dinamici sprovođenja mjera planova profesionalnog razvoja oficira, naglašavajući da VCG ulaže značajne resurse u obuku i edukaciju svojih pripadnika.

On je kazao da nastoji da mlade oficire uključi u veći broj projekata u raznim oblastima i da oni u potpunosti opravdavaju ukazano povjerenje.

U saopštenju se navodi da su tokom sastanka, Krapović i Lazarević, razgovarali sa oficirima o trenutnim izazovima sa kojima se suočavaju, kao i o mogućnostima za unapređenje radnih uslova.

Dodaje se da su oficiri imali priliku da postavljaju pitanja i iznesu stavove i sugestije, što je, kako se navodi, rezultiralo konstruktivnim dijalogom i razmjenom ideja.

