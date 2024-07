ŽRK Budućnost: Spasonosna odluka Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Odluka Glavnog grada da preuzme osnivačka prava nad Ženskim rukometnim klubom Budućnost Bemaks, predstavlja spasonosnu podršku najtrofejnijem crnogorskom klubu koji je bio pred gašenjem zbog teške finansijske situacije, saošteno je iz tog kluba.

Skupština Glavnog grada na današnjoj sjednici je glasovima skoro svih prisutnih odbornika usvojila tu odluku, čime se stvaraju uslovi da Budućnost Bemaks nastavi da funkcioniše, kako prvi tim koji će nastupiti u EHF Ligi šampiona, tako i mlađe kategorije u kojima je više od 300 djevojčica koje sanjaju da pišu nove stranice istorije dvostrukog šampiona Evrope.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da duguju zahvalnost gradonačelnici Oliveri Injac, predsjednici Skupštine Glavnog grada Jeleni Borovinić Bojović.

“Posebno odajemo priznanje i javno ističe posvećenost predlagača ove inicijative Luke Rakčevića, zamjenika gradonačelnice, koji je od prvog sastanka pokazao izuzetan optimizam i vjerovao da će se stvoriti pretpostavke za opstanak Budućnosti i učešće u novoj sezoni EHF Lige šampiona”, piše u saopštenju ŽRK Budućnost.

Navodi se da duguju zahvalnost i svim odbornicima koji su tokom današnje sjednice argumentima i činjenicama iz slavne istorije kluba, prepoznali značaj inicijative za spas kluba i doprinijeli usvajanju iste.

“Hvala Varvarima koji su na utakmici fudbalera Budućnosti dali javnu podršku opstanku kluba u čije uspjehe su ugradili nemjerljiv doprinos! Vjerujemo u njihovu podršku u novoj sezoni Lige šampiona.

Hvala i svim legendama, bivšim igračicama i prijateljima kluba koji su se svakodnevno interesovali za sudbinu Budućnosti i na taj način još jednom potvrdili da im je plava boja u srcu”. stoji u saopštenju.

Iz kluba podsjećaju na 75 godina slavne istorije i 75 trofeja u klupskim vitrinama, od toga šest evropskih.

“Ponosni na slavnu istoriju, zahvalni Glavnom gradu za podršku koja je došla u nikad težoj situaciji, gledamo u budućnost, sa željom da i dalje budemo najbolji sportski brend Crne Gore na međunarodnoj sceni”, stoji u saopštenju ŽRK Budućnost.

