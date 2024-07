Požar u brdima iznad Cetinja i Budve

Podgorica, (MINA) – Požar koji je izbio u brdima između opština Cetinje i Budve, nastavio je da se širi, a današnja akcija Službe zaštite i spašavanja bila je neuspješna.

Načelnik Miloš Ćećanović za Radio Cetinje je kazao da je sedmočlana ekipa cetinjske Službe, zbog nepristupačnosti predjela, kao i nepovoljnih uslova na terenu, bila prinuđena da se vrati.

Kako je kazao, požar jeste velikih razmjera, ali se za sada ne nalazi u blizini stambenih objekata.

„Satima smo gasili vatru kako bismo prekinuli liniju požara. Međutim, snažan vjetar je učinio da se ona vrlo brzo proširi. Nijesam smio rizikovati jer je vjetar svako malo mijenjao pravac“, rekao je Ćećanović.

On je kazao da su pozvali helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova i vratili se kući.

„Sada čekamo da, ukoliko se zahvati područje cetinjske opštine, priđemo sa zemlje i gasimo. Mislim da ovaj veliki požar jedino kiša može ugasiti“, zaključio je Ćećanović.

