Kordić: Cilj je unapređenje turističke ponude

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Ministarstva turizma je unapređenje turističke ponude kako bi Crna Gora bila visoko rangirana zemlja na turističkoj mapi, rekla je resorna ministarka Simonida Kordić.

Ona je danas održala sastanak sa službenicima Ministarstva turizma, koji je, kako je saopšteno iz resora na čijem je čelu, bio prilika za razmjenu ideja, predstavljenje i upoznavanje sa budućim radom tog resora.

Navodi se da je Kordić naglasila da je cilj Ministarstva unapređenje turističke ponude, kako bi Crna Gora bila visoko rangirana zemlja na turističkoj mapi, što ona sa svim svojim potencijalima i prirodnim ljepotama i zaslužuje.

„Želim da budemo otvoreni i pratimo moderne svjetske trendove, kako bismo postali lider u regionu, prepoznati po inovativnim pristupima i kvalitetnim uslugama“, poručila je Kordić.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, predstavila i svoju viziju plana rada resora za kojeg je zadužena, uz očekivanje pune podrške svakog službenika na tom putu.

Kordić je istakla važnost funkcionalnog tima, jer, kako je rekla, samo se kroz zajednički rad i posvećenost svih zaposlenih mogu postići postavljeni ciljevi.

“Veoma mi je važno da upoznam svoje službenike i čujem njihove ideje, kako bismo zajedno osigurali da Ministarstvo funkcioniše na najbolji mogući način. Vjerujem da sloboda u radu omogućava ljudima da pokažu svoj puni potencijal, što je ključ za uspjeh svakog tima”, rekla je Kordić.

Ona je pozvala sve da doprinesu da Crna Gora postane sinonim za kvalitetan turizam.

„Ovaj sastanak je označio početak nove ere Ministarstva turizma, sa jasnim ciljem da Crna Gora postane sinonim za kvalitetan turizam na globalnoj sceni, i zato pozivam sve da aktivno doprinesu svojim idejama i predlozima“, zaključila je Kordić.

