Martinović: Uskoro Nacionalni plan prilagođavanja na klimatske promjene

Podgorica, (MINA) – Vlada bi trebalo uskoro da usvoji Nacionalni plan prilagođavanja Crne Gore na klimatske promjene, koji je važan strateški dokument za sektorske politike i ukupan razvoj, najavio je ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović.

Javna rasprava o Nacionalnom planu prilagođavanja Crne Gore na klimatske promjene počela je 3. juna, a danas će biti održan prvi okrugli sto.

“Dugo smo čekali pripremu i konačnu realizaciju Nacionalnog plana prilagođavanja Crne Gore na klimatske promjene. Dokument je pripremljen uz veliku podršku i pomoć UNDP kancelarije u Podgorici, što još jednom potvrđuje kvalitetnu i sadržajnu saradnju ove organizacije i resornog Ministarstva”, rekao je Martinović.

On je istakao da je vrijednost Plana sadržana u vrlo preciznim i kvalitetnim analizama stanja posebno ranjivih politika i sektora u Crnoj Gori, ali jednako adekvatne mjere saniranja, ublažavanja i prevencije negativnih posljedica po razvoj Crne Gore i standard njenih građana.

“Namjera nam je da ukažemo na budućnost koja nas čeka, ali i da se zahvaljujući ovom dokumentu lakše pripremimo za vrijeme koje dolazi”, kazao je Martinović.

On je pozvao sve da aktivno učestvuju u javnoj raspravi i svojim sugestijama i predlozima učine još boljim taj dokument, koji će biti važan temelj evropskih integracija u narednom periodu.

“Upravljanje klimatskim rizicima podrazumijeva početak kontinuiranog procesa čiji je cilj povećanje otpornosti Crne Gore na sve klimatske rizike, i jačanje i sinergiju svih kapaciteta koji će u tu svrhu biti stavljeni u funkciju”, pojasnio je Martinović.

On je dodao da ga raduje činjenica što se donošenjem tog dokumenta neće završiti obaveza Ministarstva, već suprotno – tek tada počinje zajedno sa svim planovima.

“Kao ekološka država sa plemenitim ciljem očuvanja prirodnih vrijednosti i ljepota, imamo dodatnu obavezu da posvećeno razvijamo mehanizme koji će sačuvati ove prostore”, poručio je Martinović.

Crna Gora, kako je rekao, nije značajan emiter koji utiče na globalno zagrijavanje, ali jednako kao i drugi mora intenzivno raditi na otklanjanju svih vidova ranjivosti kojima se svjedoči posljednjih godina.

“Upravo zato, pozivam još jednom sve zainteresovane da budu dio ovog procesa i da zajednički dođemo do najboljih rješenja”, zaključio je Martinović.

