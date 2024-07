Otpis kamate privrednicima koji plate dug

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore danas je utvrdila Predlog zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

Kako je saopšteno iz Vlade, predloženo zakonsko rješenje će omogućiti otpis obračunate kamate poreskim dužnicima koji podnesu sve poreske prijave dospjele do 31. decembra ove godine i koji u roku od 60 dana od dana početka primjene ovog zakona u cjelini plate osnovni poreski dug.

Dodaje se da je u diskusiji naglašeno da pravo na otpis kamate poreski dužnik ostvaruje na osnovu zahtjeva za otpis kamate, nakon čega Poreska uprava donosi odgovarajuće rješenje.

“Zakon će, takođe pomoći poreskim obveznicima da izbjegnu brojne probleme koji mogu nastati zbog poreskog duga (blokada računa, dugoročna nelikvidnost i sl.), te će obezbijediti preduslove za redovno izmirenje poreskih obaveza u narednom periodu”, saopšteno je iz Vlade.

Oni su rekli da su ciljevi zakona smanjenje poreskog duga, brža naplata budžetskih prihoda po osnovu naplate poreskog potraživanja, izbjegavanje posljedica koje poreski obveznici mogu imati zbog poreskog duga.

“Kao i obezbjeđivanje dugoročne likvidnosti poreskih obveznika, dok su očekivanja značajno smanjenje poreskog duga, likvidniji poreski obveznici i uvećanje naplate zaostalih poreskih potraživanja”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza.

Kako se navodi u saopštenju, predloženim zakonskim rješenjem rokovi izmirenja novčanih obaveza između privrednih subjekata, kao i rokovi izmirenja novčanih obaveza između javnog sektora i privrednih subjekata u potpunosti se usklađuju sa Direktivom 2011/07/EU o borbi protiv zakašnjelog plaćanja u komercijalnim transakcijama.

“U tom smislu, skratiće se rokovi izmirenja novčanih obaveza, što će dovesti do poboljšanja poslovnog ambijenta i obezbijediće bolju likvidnost posebno u sektorima malih i srednjih preduzeća koji trpe značajne posljedice usljed neizmirivanja novčanih obaveza u roku”, rekli su iz Vlade.

U diskusiji je, kako se navodi, naglašeno da će primjena novog zakona doprinijeti poboljšanju gotovinskih tokova sektora preduzeća i obezbijediće adekvatnu primjenu mjera koje povjeriocima omogućavaju da u potpunosti ostvare prava u skladu sa zakonom.

Dodaje se da će primjenja novog zakona doprinijeti poboljšanju likvidnosti u sektoru malih i srednjih preduzeća, a biće obezbijeđen i efikasniji nadzor nad sprovođenjem zakona.

Vlada je usvojila i analizu institucionalnog i regulatornog okvira za poslovanje javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

