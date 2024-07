Milatović: Zahvalni i ponosni na sportiste

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je zahvalna i ponosna što se njeni sportisti, među najboljima na cijelom svijetu, bore za nove medalje, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je prisustvovao ceremoniji svečanog otvaranja Olimpijskih igara u Parizu.

“Crna Gora je jedan tim. Vjerujemo u vas”, objavio je Milatović na društvenoj mreži Iks.

